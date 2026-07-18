Los sayagueses que reclaman una "sanidad pública digna" lamentan el "tono desalentador" de consejero

Con la comparecencia del "re-nombrado" consejero de Sanidad en la retina, los sayagueses que semana a semana se concentran en Bermillo de Sayago han celebrado este sábado el acto número 223 para reclamar una Sanidad Pública digna en la Comarca de Sayago.

"El tono no puede ser más desalentador, pues la Unidad de Ictus ya no es algo inmediato sino que pasa a ser una posibilidad a desarrollar. Otra vez una promesa electoral pasa a ser un proyecto sin recorrido" han denunciado a las puertas del Centro de Salud.

"Lo que sí a asegurado el Consejero es el despliegue de 10 helicópteros y el vuelo nocturno de alguno de ello. No queremos negar el enorme adelanto que suponen los helicópteros, pero este despliegue necesita una vez más de una planificación nacional y ser una competencia estatal, son medios muy costosos que requieren ser usados en situaciones de extrema gravedad y muchas veces su actuación está supeditada a la presencia de una ambulancia de soporte vital. Viendo el número de ambulancias y la red de carreteras, ¿quién explica que un medio ágil y rápido depende de una ambulancia que tarda en llegar o directamente no existe ? Aquí se trata de vender un despliegue aéreo, que lo cobrará bien la empresa adjudicataria, y para esto siempre habrá dinero" se ha expuesto en la concentración de este sábado 18 de julio de 2026.

Reivindicaciones para los pueblos de la zona básica de salud de Sayago

1. Que los médicos vuelvan a tener consulta periódica en todos los pueblos, sea cual sea su número de cartillas. Las localidades más pequeñas, que antes tenían consultas semanales, han pasado, con suerte, a tenerlas mensuales.

2. Que las consultas se hagan en días y en horas conocidos por todos los vecinos. Se ha conseguido que los horarios vuelvan a estar expuestos en la puerta de los consultorios de todos los pueblos, tal y como siempre se hizo. No obstante siempre existe cierto grado de incertidumbre por la realización de guardias no programadas con suficiente antelación o por la acumulación de pacientes a otro médico de forma transitoria.

3. Que se elimine la cita previa: no es necesaria si se cumplen los días y horarios establecidos para cada pueblo.