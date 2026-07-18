La Marcha Solidaria de Madridanos busca recaudar fondos para la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo

Madridanos celebrará el próximo 29 de julio la tercera edición de su Marcha Solidaria, una cita deportiva y familiar que volverá a reunir a vecinos de toda la provincia en torno a una causa común. La actividad comenzará a las 20:00 horas y la recaudación obtenida se destinará a la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo.

Esta entidad trabaja para mejorar la calidad de vida de los niños con cardiopatías congénitas, además de prestar apoyo a sus familias y colaborar con diferentes iniciativas de investigación.

La marcha contará con un recorrido de cinco kilómetros, diseñado para que puedan participar personas de todas las edades. Los asistentes podrán completar el trayecto corriendo o caminando, en una jornada que combinará deporte, convivencia y solidaridad.

La organización ha preparado también varios sorteos entre los participantes. Además, las primeras 600 personas que formalicen su inscripción recibirán una camiseta conmemorativa de esta tercera edición.

La iniciativa cuenta con el respaldo de numerosas empresas, entidades y colaboradores que han contribuido a hacer posible la celebración del evento. No obstante, desde la organización destacan que la participación ciudadana será fundamental para alcanzar el objetivo solidario.

Por este motivo, se ha realizado un llamamiento a los vecinos de Madridanos, Zamora y del resto de la provincia para que se sumen a la convocatoria. La marcha está abierta tanto a quienes deseen completar el recorrido como a quienes quieran acudir para mostrar su apoyo.

Cada inscripción contribuirá a respaldar el trabajo de Corriendo con el Corazón por Hugo y a dar visibilidad a las cardiopatías congénitas. Madridanos volverá así a convertir sus calles en un punto de encuentro para la solidaridad.