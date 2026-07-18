Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La comarca de Toro se prepara para una vendimia adelantada y de gran intensidadEl pueblo zamorano de Unai Simón calienta motores para la finalLos implicados en los incendios de San Ciprián de Hermisende: Dos varones de 31 y 32 añosConchi Moyano, soprano y directora del Festival Little Opera: “La riqueza y el movimiento que genera un proyecto cultural es muy grande, con un presupuesto que, en gran parte, revierte en la propia ciudad que lo acoge”La Audiencia de Zamora valorará si revisa al alza los años de prisión para el joven condenado por participar en el acuchillamiento del piso turístico
instagramlinkedin

Compromiso de la Junta mejorar las Secciones Agrarias Comarcales y Unidades Veterinarias

El nuevo consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino afirma que mejorará las condiciones de trabajo de sus profesionales y ofrece al sector una atención "más ágil, cercana y eficaz"

Visita del consejero a la Sección Agraria Comarcal de Santa María La Real de Nieva, en Segovia

Visita del consejero a la Sección Agraria Comarcal de Santa María La Real de Nieva, en Segovia / JCyL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

I. G.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental analizará las necesidades planteadas por las Secciones Agrarias Comarcales, junto a sus Unidades de Desarrollo Agrario y Unidades Veterinarias para reforzar progresivamente su capacidad de respuesta, mejorar las condiciones de trabajo de sus profesionales y ofrecer al sector una atención más ágil, cercana y eficaz.

Es el compromiso adquirido por el nuevo consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino durante su visita a la Sección Agraria Comarcal de Santa María La Real de Nieva, en Segovia. Se trata de la primera visita del consejero a una oficina territorial desde su incorporación al Gobierno autonómico.

Con esta elección, Pino ha querido expresar su «apoyo» a todos los empleados públicos de la Administración que trabajan directamente sobre el territorio y prestan servicio a los agricultores y ganaderos de Castilla y León, ya que están en primera línea de la gestión de las competencias de la Consejería. Durante la visita, el consejero saludó personalmente a los veterinarios, ingenieros técnicos agrícolas, controladores pecuarios, personal administrativo y demás profesionales destinados en la Sección Agraria Comarcal, sus Unidades de Desarrollo Agrario y Unidades Veterinarias.

Pino les agradeció su trabajo diario y se ha interesado por sus necesidades de personal, medios, infraestructuras y organización, con el propósito de conocer directamente las condiciones en las que desarrollan su labor y estudiar las medidas necesarias para reforzar el servicio que prestan al sector. «He querido que una de mis primeras visitas como consejero sea a una Sección Agraria Comarcal porque estas oficinas son el rostro más cercano de la Administración para nuestros agricultores y ganaderos. Para mejorar el servicio público hay que empezar escuchando a quienes lo prestan cada día».

Noticias relacionadas y más

Las Secciones Agrarias Comarcales, junto a sus Unidades de Desarrollo Agrario y Unidades Veterinarias, constituyen una pieza esencial de la presencia territorial de la Junta. Desde ellas se atienden y gestionan algunos de los servicios que afectan más directamente al funcionamiento cotidiano de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents