Compromiso de la Junta mejorar las Secciones Agrarias Comarcales y Unidades Veterinarias
El nuevo consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino afirma que mejorará las condiciones de trabajo de sus profesionales y ofrece al sector una atención "más ágil, cercana y eficaz"
I. G.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental analizará las necesidades planteadas por las Secciones Agrarias Comarcales, junto a sus Unidades de Desarrollo Agrario y Unidades Veterinarias para reforzar progresivamente su capacidad de respuesta, mejorar las condiciones de trabajo de sus profesionales y ofrecer al sector una atención más ágil, cercana y eficaz.
Es el compromiso adquirido por el nuevo consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino durante su visita a la Sección Agraria Comarcal de Santa María La Real de Nieva, en Segovia. Se trata de la primera visita del consejero a una oficina territorial desde su incorporación al Gobierno autonómico.
Con esta elección, Pino ha querido expresar su «apoyo» a todos los empleados públicos de la Administración que trabajan directamente sobre el territorio y prestan servicio a los agricultores y ganaderos de Castilla y León, ya que están en primera línea de la gestión de las competencias de la Consejería. Durante la visita, el consejero saludó personalmente a los veterinarios, ingenieros técnicos agrícolas, controladores pecuarios, personal administrativo y demás profesionales destinados en la Sección Agraria Comarcal, sus Unidades de Desarrollo Agrario y Unidades Veterinarias.
Pino les agradeció su trabajo diario y se ha interesado por sus necesidades de personal, medios, infraestructuras y organización, con el propósito de conocer directamente las condiciones en las que desarrollan su labor y estudiar las medidas necesarias para reforzar el servicio que prestan al sector. «He querido que una de mis primeras visitas como consejero sea a una Sección Agraria Comarcal porque estas oficinas son el rostro más cercano de la Administración para nuestros agricultores y ganaderos. Para mejorar el servicio público hay que empezar escuchando a quienes lo prestan cada día».
Las Secciones Agrarias Comarcales, junto a sus Unidades de Desarrollo Agrario y Unidades Veterinarias, constituyen una pieza esencial de la presencia territorial de la Junta. Desde ellas se atienden y gestionan algunos de los servicios que afectan más directamente al funcionamiento cotidiano de las explotaciones agrícolas y ganaderas.
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