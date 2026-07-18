Castrum Zoelarum se toma un "año sabático" en las excavaciones arqueológicas de Rabanales de Aliste

Castrum Zoelarum “En busca de los orígenes”, el proyecto de investigación arqueológica más importante en la historia de “La Raya” de España y Portugal, se tomará un respiro este verano y no realizará excavaciones en el municipio de Rabanales, tras una dilatada y fructífera etapa en la que los arqueólogos y voluntarios han ayudado con su trabajo a descubrir los aconteceres alistanos regresando al pasado más de 2.000 años en el tiempo.

La exitosa iniciativa, de la que el alma es la Asociación Científico Cultural “Zamora Protohistórica”, presidida por Oscar Rodríguez Monterrubio, bajo los auspicios del Ayuntamiento de Rabanales de Aliste, que preside el alcalde Santiago Moral Matellán, y con el apoyo de la Fundación Fomento Hispania, solo pone un punto y aparte, en las labores de campo, para centrase en analizar los importantes hallazgos realizados en el “Castro de la Encarnación” de Mellanes y en “El Castrico” de Rabanales, manteniendo sus actividades alternativas sociales y culturales a lo largo del mes de agosto.

El proyecto de investigación Castrum Zoelarum echaba a andar en el verano de 2018 con el objetivo de dar a conocer el patrimonio arqueológico englobado en el término municipal de Rabanales (Mellanes, Fradellos, Ufones, Grisuela y Matellanes), trabajos que han permitido apoyar y ofrecer discursos históricos de calidad y de soporte de nuevas vías de promoción turística del enclave alistano. Igualmente, ha realizado diferentes actividades de difusión local que han permitido y permitirán a los vecinos y visitantes de la zona acercarse a su patrimonio histórico de una manera diferente.

Participantes en el proyecto trabajan en la excavacación arqueológica. / Chany Sebastián

Durante tres años, 2028, 2019 y 2020, las excavaciones, en Mellanes, se centraron en el “Castro de la Encarnación”, que toma el nombre de la ermita de Nuestra Señora del Castro, que se derrumbó tras su abandono a finales del siglo XVIII. La superficie cercada por su muralla ronda las 3,6 hectáreas.

Castrum Zoelarum es un magnífico armazón teórico y científico elaborado y ejecutado por Zamora Protohistórica que “acoge, explica y orienta nuestras actividades de investigación arqueológica en el municipio de Rabanales, planificadas en torno a fases plurianuales de trabajo que van desde la toma de datos menos intensa, prospección, a las más precisa, excavación arqueológica, a su análisis y posterior publicación en los niveles académico y popular, difundiendo los conocimientos extraídos”.

Interpretación de resultados

Una iniciativa que cuenta con el aval científico y soporte en el caso de estudio de determinados materiales de profesores de la Universidad de Salamanca. No obstante, la propia Zamora Protohistórica cuenta con un equipo técnico compuesto por profesionales de la arqueología en activo junto con personal de larga trayectoria de investigación fuera del ámbito universitario, con solvencia en lo que compete tanto a la organización de las intervenciones arqueológicas como en la interpretación de los resultados.

Los yacimientos y restos arqueológicos identificados muestran una importante ocupación humana de la zona, desde el periodo Calcolítico hasta la actualidad. Así, se han encontrado evidencias que datan los distintos castros estudiados desde el Calcolítico (periodo que va tras el Neolítico y antes de la Edad del Bronce, caracterizada por la utilización del cobre en utensilios y armas) en “Los Follos”, de Fradellos, pasando por la Edad del Bronce del Castrico también en Fradellos, la Edad del Hierro en los Castros de “La Gallinera”, “La Luisa” y “San Juan” de Rabanales y “La Encarnación”, hasta la época Romana en los casos del “Castrico” de Rabanales y “Coral Pintado”.

Autoridades visitan las excavaciones en una campaña anterior. / Ch. S.

Después de cinco campañas de excavaciones en “El Castrico”, en las que se ha conjugado la técnica del georradar con arqueo magnetismo o paleo magnetismo que es otra forma geofísica. En la parte alta del yacimiento había una alta densidad de edificios, todos bien orientados, siguiendo un patrón urbanístico, que eso sí es importante, decir que había urbanización, un proyecto de planificación del espacio.

El pasado año el Ayuntamiento de Rabanales rindió homenaje a la Asociación Científico Cultural “Zamora Protohistórica” por su labor con el “Paseo de los Arqueólogos” pues, a parte de las excavaciones, gracias a Castrum Zoelarum y al colectivo fue posible también la creación y puesta en marcha del Museo de los Castros de Aliste ubicado en el Centro de Interpretación de las Especies Micológicas y la Ruta Epigráfica del Yacimiento del Castrico.

Tanto desde el Ayuntamiento de Rabanales de Aliste como por parte de los ciudadanos se valora como “muy positiva” la labor de Zamora Protohistórica y de Castrum Zoelarum y esperan el regreso de las excavaciones para la octava campaña en el verano de 2027.