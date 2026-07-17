Se vende gasolinera en Zamora por jubilación: se busca inversor que valore el potencial
La estación de servicio tiene una capacidad de 150.000 litros y 11 mangueras
Zamora no solo vende un hotel que parece sacado de una telenovela, sino también una gasolinera. La estación de servicio ubicada en Pereruela de Sayago también se vende por jubilación. Un anuncio publicado en el portal inmobiliario Idealista recoge el anuncio de esta gasolinera, cuyo volumen de ventas ronda los 700.000 litros al año, según los datos aportados de 2024. "Se busca un inversor u operador que valore el potencial del activo, tanto para implantación directa como para ampliación de red", explican.
Estas son algunas de las características:
- Estación de servicio libre (sin bandera)
- 5 tanques de 30.000 litros (150.000 litros totales)
- Revestimiento integral reciente de los tanques (inversión realizada en 2026)
- 3 surtidores / 11 mangueras
- 2 cargadores eléctricos ultrarrápidos en funcionamiento
- Edificio principal con bar operativo
- 3 naves anexas con conexión eléctrica y saneamiento
- Todos los permisos vigentes (medioambientales, industriales y municipales)
- 1 empleado
La gasolinera se encuentra en Pereruela de Sayago, con acceso directo desde la carretera principal CL-527. Se ubica en una parcela de aproximadamente 7.000 metros cuadrados.
"La propiedad se encuentra en excelente estado, con instalaciones recientemente actualizadas y preparada para continuar su explotación inmediata con alto potencial de crecimiento. Creemos que puede tratarse de una oportunidad especialmente interesante tanto para grupos inversores como para operadores del sector energético que deseen ampliar su presencia en la zona", explican. Para más información técnica, económica o documental pueden contactar con el teléfono que aparece publicado al final del anuncio en el portal inmobiliario.
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