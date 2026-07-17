El Seprona paraliza por segunda vez las obras de una planta de biogás proyectada en Peleas de Abajo

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ha paralizado por segunda vez las obras de una planta de biogás proyectada en Ferreras de Abajo, promovida por la empresa Nortos, que ya fue sancionada por la Junta con una multa de 21.000 euros por iniciar los trabajos "sin licencia ambiental".

Así lo ha denunciado este viernes la Federación Zamora en Pie, que ha recordado que la empresa inició los trabajos sin la preceptiva licencia, lo que motivó que vecinos y Ecologistas Zamora alertaran al Seprona, que paralizó las obras y cursó la preceptiva denuncia.

Ante estos hechos, el delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, anunció públicamente que el “infractor” sería sancionado con multas que oscilaban entre 24.000 y 240.000 euros. Finalmente, la multa impuesta se limitó a 21.000 euros y la Junta no obligó a la empresa a restaurar los terrenos. Por su parte, el juez decidió archivar la causa al interpretar que el "desmonte de cuatro hectáreas de terreno" no era un delito contra el medio ambiente.

Para la Federación Zamora en Pie “aquí debería haberse acabado la historia” y las pretensiones de la empresa, ya que la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla y León dictamina que “no se puede llevar a cabo la evaluación ambiental de un proyecto parcialmente ejecutado”.

Sin embargo, la empresa inició un nuevo proceso simplificado, diseñado para proyectos pequeños como los de autoconsumo que fue admitido por la Junta, pero “contraviniendo su propia ley” y, con “celeridad” concedió una resolución positiva del informe de impacto ambiental.

Esta situación motivó que recayera sobre el Ayuntamiento de Peleas de Abajo la concesión de la licencia ambiental a la planta, a pesar de que “solo puede concederla para actividades medianas o menores y nunca para una industria de producción de hidrocarburos”.

Sin embargo, según denuncia la Federación, la empresa inició de nuevo las obras, “ahora sin respetar los tiempos de anidación de las avutardas de la zona”, que es uno de los condicionantes del informe de impacto ambiental dictaminado por la Junta, trabajos que han sido paralizados por la Junta.

Por último, la Federación se pregunta si la nueva infracción será tipificada como muy grave al haberse producido una reincidencia y “si se pondrá fin a un procedimiento plagado de irregularidades y le saldrá caro a los promotores”.