Santiago Apóstol y La Magdalena abren las puertas de par en par a la movida veraniega en Aliste

Los altos precios de las orquestas colocan contra las cuerdas a muchos de los pueblos alistanos, tabareses y albarinos más pequeños a la hora de poder mantener unas verbenas populares con música en directo de músicos, cantantes y bailarines, lo cual lleva a comisiones y vecinos a optar por las discotecas móviles con unos costes más asequibles para amenizar las veladas nocturnas y a los grupos de folclore popular para las misas, procesiones y tardeos.

Señor Santiago y La Magdalena marcarán un año más el punto de inflexión veraniego a partir del cual prácticamente no habrá un día hasta el 31 de agosto en que no haya un pueblo que celebre sus fiestas patronales. Con orquestas o sin ellas, lo importante son los festajeros, cada pueblo prepara un programa digno para disfrute de vecinos, emigrantes, allegados y forasteros.

Grisuela ofrece un año más uno de los programas más amplio, del 17 al 22 de julio, con hasta cinco cenas de hermandad y convivencia, incluyendo tres verbenas con orquestas de primera fila, “La Huella” el 17, “Radar” el 18 y Pikante el 22, un lujo que pocos pueblos pueden ya permitirse.

Rábano

Rábano de Aliste abrirá las fiestas el sábado 18 de julio, a las 14 horas, con una comida popular en base de jabalí. Torneo de tute para la sobremesa y a las 19 horas tobogán de agua para los más pequeños. La primera verbena llegará a las 23 horas con la disco móvil “Cubibox”. El domino 19 habrá comida popular a base de paella y a las 18 horas tarde de música y cánticos tradicionales de la mano de “Folgorio Alistano”.

Grupo "Efecto Retroactivo" en San Cristóbal de Aliste / Ch. S.

Tras dos días de descanso llegará el día grande, miércoles 22 de julio, con la misa solemne en honor a la patrona Santa María Magdalena y luego baile vermut con Folgorio Alistano y a las 20 horas actuación de “Manteos y Monteras”. A las 21.30 horas merienda popular para reponer fuerzas y por la noche el DJ Cubik amenizara los bailes para despedir los festejos.

San Cristóbal

San Cristóbal de Aliste fue pionera desde los años ochenta en contar con las mejores orquestas de España para amenizar sus verbenas populares consideradas desde entonces entre las mejores de tierras alistanas. Este año las verbenas no contarán con músicos y cantantes en directo, pero sin con un amplio, atractivo y variado programa organizado por la Asociación “El Balcón de Aliste”. El viernes 24 de julio a las 23.35 horas música para todas las edades con el DJ Rose.

Misa y procesión en honor a Santiago Apóstol y San Cristóbal abrirán los actos del sábado 25. Novedad con un tardeo para disfrutar en familia, a las 19 horas, con pop y rock de todos los tiempos a cargo del grupo “Efecto Retroactivo”. Luego circo Pumuki para los niños y la pulpería Kiko abrirá la noche que a las 23 horas contará con la fiesta de los DJs para todas las edades a cargo de Segui, Sanlo, Sunny, BZL y Dani Vega. El 26 habrá misa y procesión con el Corazón de Jesús, vermut con gaiteros, tute, guerra de agua y a las 20 horas folclore con Manteos y Monteras.

Mellanes y Latedo

En Mellanes Santiago Apóstol ofrecerá el viernes 24 tardeo con Pumuki Circo Chisme, charanga Manaita y cena popular. La disco móvil “KM0” amenizará los bailes nocturnos. El sábado 25 misa en honor al santo patrón y vermut folclórico. Por la tarde actuación de Manteos y Monteras, merienda popular y verbena con la disco móvil Radiation.

"Manteos y Monteras" / Ch. S.

En Latedo el día 24 habrá cena en la plaza y bailes con la disco móvil “A Tope”. El 25 misa y procesión, fiesta infantil con el payaso Peladín, campeonato de tajuela, actuación folclórica de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes de Trabazos al son de sus gaitas, dulzainas y tamboriles, degustación de productos típicos de la tierra y verbena popular con la orquesta “Apolo”. En el descanso actuará el cantante y compositor del pueblo Junior.

Figueruela de Abajo

Figueruela de Abajo honrará a Señor Santiago con tres días de fiesta que darán comienzo el 24 de julio con un campeonato de tajuela, cena popular por cortesía de la ganadería Quesada Nikolova y verbena con el DJ Segui. El 25 alborada al amanecer, misa a mediodía y baile vermut con “Manteos y Monteras”. Tardeo flamenco y animación nocturna con la disco “Cubimóvil”. Domingo 26 dedicada a Santa Ana con eucaristía y fiesta de la tortilla

Santa Ana, en el municipio de Alcañices, abrirá los festejos el 24 de julio con la fiesta de la cerveza y el sábado 25 habrá velouté con aperitivo, tute, hinchables para los niños y a las 20 horas actuación de Estrella Mendoza y su grupo con las mejores canciones de flamenco, rumba y pop español. El Dj Dani Martín animará la verbena popular. Día grande de Santa Ana el domingo 26 con misa y procesión al son de “La Chispa de Aliste”, tajuela, pintacaras, merienda con gaiteros y gran verbena popular con la orquesta “Media Luna”.