Sanabria contará con un espacio de "coworking" en Porto

El Ayuntamiento de Porto abrirá el próximo lunes el espacio de trabajo “coworking”, una actuación incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Comarca de Sanabria, promovido por la Diputación de Zamora. Esta actuación se denomina “Equipamiento y digitalización archivo histórico y coworking de Porto y Virtualización del Monasterio de San Martín de Castañeda”.

El proyecto portexo ha consistido en la dotación tecnológica del centro de servicios múltiples con TICs de este espacio municipal. Es importante también la organización y digitalización del archivo histórico municipal para su puesta en valor como recurso de investigación y turístico. Mediante su digitalización el proyecto incluye el acceso online a los documentos históricos y la recuperación de ese patrimonio municipal.

Dentro del Plan están incluidas una vía verde ciclable entre el embalse de San Sebastián y el río Bibey y construcción de una tirolina y un puente tibetano sobre el río Bibey y una de las grandes atracciones del deporte aventura.