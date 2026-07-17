Un proyecto europeo busca revitalizar San Cebrián de Castro con la recuperación del antiguo mercado de Castrotorafe

San Cebrián de Castro prepara un mercado inspirado en el legado del que antiguamente se celebraba en Castrotorafe y que se mantuvo activo hasta el siglo XIX, con la intención de dinamizar una zona especialmente afectada por la despoblación.

La iniciativa contará con la participación de países europeos y forma parte del proyecto cooperación “Re-mark”, que explora cómo el arte y la cultura pueden revitalizar los mercados locales de productores y las comunidades rurales. En concreto, en el proyecto, al margen de San Cebrián de Castro, participan Bertinoro, en Italia, Komló de Hungría y Lazhnitsa en Bulgaria.

La primera sesión de trabajo del proyecto se ha celebrado este viernes en el Ayuntamiento de San Cebrián de Castro y ha reunido a una veintena de participantes con perfiles y experiencias complementarias relacionadas con la dinamización del medio rural, la gestión de mercados tradicionales, el patrimonio y el desarrollo local, así como responsables de la Federación de Asociaciones Espigas o de la Asociación Mujer Rural.

El alcalde de la localidad, Javier Aguado, ha presidido la reunión de trabajo, en la que también han participado la teniente de alcalde, María José Rodríguez, y la responsable de coordinar el proyecto en el municipio, Cristina García.

El encuentro ha servido para compartir experiencias, identificar fortalezas y consensuar las primeras líneas de trabajo para organizar un mercado que aspira a convertirse en un referente provincial por su singularidad.

Ruinas del castillo de Castrotorafe, en el municipio de San Cebrián de Castro / Cedida

Los participantes coincidieron al señalar que el futuro mercado no se debe limitar a un espacio de compraventa, sino que debe aspirar a convertirse en una experiencia inmersiva que despierte emociones y sensaciones, además de responder a las nuevas tendencias del turismo experiencial.

Y es que el objetivo prioritario es que las personas que visiten San Cebrián y Castrotorafe no solo acudan a un mercado, sino que disfruten de una propuesta en la que la historia, el patrimonio, la cultura, la artesanía, la gastronomía y la naturaleza se integren en una experiencia inolvidable.

Durante la reunión, los participantes coincidieron al señalar la importancia de crear un mercado con identidad propia que reúna todos los recursos del territorio. Así, la propuesta se basa en integrar el patrimonio histórico de Castrotorafe, las tradiciones culturales, la artesanía, los productos locales y las manifestaciones artísticas en un único evento diferenciador que genere valor para la población y que sea atractivo para los visitantes.

Del mismo modo, se ha propuesto que el mercado tenga un carácter anual y se celebre de forma estable durante los primeros días del mes de mayo, consolidándose como una cita de referencia en el calendario provincial de eventos.

Entre las iniciativas planteadas figuran demostraciones de oficios tradicionales, talleres participativos, exhibiciones de artesanía, propuestas gastronómicas, actividades familiares, música y espectáculos de animación, así como recreaciones históricas vinculadas al pasado medieval de Castrotorafe.

Responsables de entidades y asociaciones de la provincia participan en la reunión de trabajo. / Cedida

En este sentido, se propuso la participación de la Orden de Santiago para desarrollar una ambientación medieval que refuerce el carácter histórico del evento y permita al visitante sumergirse en la historia del antiguo enclave. Y es que, el Ayuntamiento de San Cebrián busca activar el simbolismo de Castrotorafe para generar un nuevo punto de encuentro para la comunidad, el comercio y el arte rural, poniendo en valor el papel de los mercados como espacios de convivencia, identidad y desarrollo territorial.

La primera sesión de trabajo del proyecto ha servido para analizar el contexto del futuro mercado, identificar necesidades culturales, retos socioeconómicos, oportunidades y posibles limitaciones. La siguiente reunión de trabajo, prevista para el otoño contará con la asistencia de los socios europeos del proyecto y estará orientada a definir una visión compartida de la iniciativa y establecer las prioridades estratégicas que guiarán su desarrollo.

Con este proceso participativo, San Cebrián de Castro aspira a recuperar el espíritu del histórico mercado de Castrotorafe, adaptándolo a las demandas actuales, apostando por un modelo innovador donde el patrimonio, la cultura y las experiencias se conviertan en motores de desarrollo económico, cohesión social y atracción turística para todo el territorio.