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Pilates de kilómetro “0” en Rosinos de la Requejada: el programa que fomenta el bienestar y la cohesión territorial en el medio rural

La iniciativa se enmarca en un programa de envejecimiento activo e inclusión social que conecta Sanabria, La Carballeda y la Sierra de la Culebra

GALERÍA | Rosinos de la Requejada, en forma con un novedoso programa de pilates

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GALERÍA | Rosinos de la Requejada, en forma con un novedoso programa de pilates / Araceli Saavedra

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Araceli Saavedra

Los alumnos de Rosinos de la Requejada y Rionegrito se reúnen semanalmente en el pabellón deportivo de la Requejada para asistir a sus clases de “Pilates KM0”. Es un programa de bienestar e inclusión social donde Lydia Merchán de la empresa “Río Tera” desarrolla esta nueva línea de actuación de envejecimiento activo y cohesión territorial entre Sanabria y La Carballeda y sierra de la Culebra, llevando la actividad al pueblo, sin desplazamientos por parte de los vecinos. Lydia es profesora de Pilates y titulada en gerontogimnasia y ha trabajado con mayores en diferentes municipios de la comarca y en centros de mayores de Salamanca.

En el aula participa una media de entre 10 y 20 personas, con programas generalmente con los ayuntamientos con la finalidad de dar continuidad a actividades que se han desarrollado con otros programas de la Diputación Provincial. En el pabellón de Rosinos comparten “clase” de Pilates una joven, su madre y su abuela. “He tenido una alumna de 95 años” señala Lydia, aunque el taller de Pilates es para todas las edades, hombres y mujeres.

Tras unos ejercicios de calentamiento, comienzan las tablas posturales con la pelota para trabajar columna, cervicales y lumbares, suelo pélvico y vejiga. A lo largo de la clase trabaja las posturas de manera individualizada y adaptada a cada persona, porque a veces tienen patologías concretas.

Estos ejercicios y las instrucciones que Lydia da a lo largo de clase obligan a “trabajar los dos hemisferios del cerebro”. De los alumnos mayores destaca su mayor atención y concentración y esa concentración se traduce en “movimientos más detallados, perfectos. Al principio les cuesta, pero escuchan con mucha atención, asimilan y hacen los ejercicios correctos”. Con los jóvenes es más rápido el impulso físico que la asimilación mental. El envejecimiento activo repercute positivamente en frenar el deterioro cognitivo, reconoce la profesora. A lo largo de la clase la respiración es parte de las tablas de ejercicios.

Los vecinos de Rionegrito tienen un ejercicio “extra”, hacer el camino a pie desde su pueblo y no por falta de coche, sino como parte de su voluntad de estar en forma.

Merchán ha trabajado en Andalucía, Extremadura o Salamanca, y reconoce la importancia de que las administraciones, como los Ayuntamientos y la Diputación de Zamora, impulsen esa cohesión activa e intergeneracional en el medio rural. “Mi propósito es unir comarcas bajo una misma marca local: PILATES KM0 y RESTAURACIÓN KM0, durante todo el año coordinando salud especializada, inclusión y dinamización del entorno rural”.

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Con Pilates KM0 y Restauración KM0 “no traemos un formato cerrado de fuera; adaptamos la actividad al ritmo, la historia y la identidad de cada pueblo de Sanabria, La Carballeda y sierra de la Culebra”.

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