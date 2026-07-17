Petición por la rehabilitación urgente de la carretera ZA-111, afectada por los incendios en Zamora

El PSOE de Zamora reclama a la Junta la rehabilitación urgente de la carretera ZA-111, uno de los principales ejes de comunicación de La Carballeda, conectando Rionegro del Puente, Molezuelas de la Carballeda y Cubo de Benavente hasta el límite con la provincia de León, como parte de la recuperación de las zonas afectadas por los incendios del verano de 2025. Además de ser fundamental para la movilidad diaria de los vecinos, durante el incendio esta vía desempeñó un papel clave para el acceso de los medios de extinción, los servicios de emergencia y los dispositivos de seguridad.

Los procuradores socialistas por Zamora en las Cortes de Castilla y León, Iñaki Gómez, Javier García y Patricia Martín, han registrado una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar a la Junta de Castilla y León la rehabilitación integral de la carretera ZA-111, una infraestructura esencial para la comarca de La Carballeda que resultó gravemente afectada durante el incendio forestal del verano de 2025.

La iniciativa parlamentaria plantea que la recuperación de las zonas arrasadas por el fuego no puede limitarse a la extinción del incendio, sino que debe traducirse en actuaciones concretas que permitan recuperar las infraestructuras, los servicios públicos y las oportunidades de desarrollo de los municipios afectados. "Los incendios no terminan cuando se apagan las llamas. Terminan cuando los pueblos recuperan sus montes, sus servicios y sus infraestructuras. Mientras eso no ocurra, la emergencia continúa para quienes siguen viviendo allí", señala Iñaki Gómez.

Deterioro

Los procuradores recuerdan que la necesidad de mejorar esta carretera no es nueva. La propia Junta de Castilla y León ya contempló esta actuación en el Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008-2020, un compromiso que, casi veinte años después, continúa sin ejecutarse. "El incendio agravó el deterioro de una infraestructura que ya necesitaba una actuación urgente. Ahora la Junta no tiene excusas para seguir retrasando una inversión imprescindible para el futuro de esta comarca", destaca Gómez.

La iniciativa socialista insta a la Junta a ejecutar con carácter prioritario la rehabilitación integral de la ZA-111 y a acometer todas las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad vial, incluyendo la renovación del firme, la mejora de la señalización, los sistemas de protección, el drenaje y el resto de elementos afectados por el incendio y por el intenso uso de la vía durante las labores de extinción. Asimismo, reclama que el Gobierno autonómico cumpla definitivamente con la mejora prevista en el Plan Regional Sectorial de Carreteras, adaptando el proyecto a las necesidades actuales de la infraestructura y a los daños ocasionados por el incendio.

La Proposición No de Ley también solicita que la Junta establezca un calendario de ejecución de las obras, informe sobre la planificación y financiación prevista y garantice que la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales incluya actuaciones concretas en materia de infraestructuras, servicios públicos y comunicaciones.

Los procuradores socialistas recuerdan que mantener unas comunicaciones adecuadas resulta esencial para fijar población y garantizar la igualdad de oportunidades en una provincia como Zamora.

De esta forma, desde el PSOE de Zamora insisten en que la reconstrucción de las comarcas afectadas por los incendios debe materializarse en inversiones reales y no quedarse únicamente en anuncios o compromisos que nunca llegan a ejecutarse.