Una persona detenida y otra investigada por los incendios de San Ciprián de Hermisende

El seguimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil sobre la autoría de los incendios de San Ciprián de Hermisende ha dado resultado positivo, con la detención de una persona como presunto autor de los fuegos y la imputación de una segunda persona, ambas vinculadas con la zona.

Se investiga la autoría de al menos una docena de conatos en el casco urbano de San Ciprián y el área forestal colindante. Además, está en investigación su relación con los incendios también provocados en los pueblos cercanos de Hermisende y Castrelos.

Los vecinos de San Ciprián vivían con el miedo en el cuerpo hasta el punto de que estaban pendientes de cualquier alteración de la vida cotidiana. Y una de esas anomalías fue el encuentro fortuito con un individuo de 1,80 metros de altura, vestido de oscuro, con gorra y tapabocas o pasamontañas.

Esa es imagen que algunos vecinos se encontraron a horas intempestivas de la mañana merodeando por alguna de las zonas donde se iniciaron los incendios. Todos los focos fueron intencionados durante un mes, el número de intentos fue cerca de una veintena porque alguno de los mecanismos de ignición llegó a fallar, como acreditan algunos de los vecinos de la zona.