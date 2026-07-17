El pequeño pueblo zamorano de Zafara reclama luz: "Alumbra más una noche de luna llena que las farolas"

"Zafara quiere luz". El pequeño pueblo sayagués, perteneciente al Ayuntamiento de Fariza, ha amanecido hoy con una pancarta en el depósito en la que se vuelve a reclamar una mejora del alumbrado público; "Zafara también paga impuestos". Los vecinos dicen llevar "desde febrero" reclamando al Ayuntamiento un aumento de la potencia del alumbrado público, al considerar que la iluminación actual es insuficiente y dificulta la visibilidad en las calles durante la noche. "Da más luz una noche de luna llena que las farolas del pueblo" apuntan fuentes vecinales.

Pese a haber presentado un escrito formal solicitando una solución, aseguran que hasta el momento la solución no ha llegado por parte del Consistorio. Ante esta situación, en la jornada de hoy ha aparecido una pancarta en el municipio en la que se vuelve a reclamar una mejora del alumbrado público.

Además del alumbrado, el pueblo de Zafara reclama la limpieza de calles, una camilla para el consultorio médico, arreglo de bocas de riego contra incendios y columpios infantiles. Y así lo han reivindicado a través de un escrito avalado por veinte personas. "No es normal que vengan los niños a pasar el verano al pueblo y no tengan ni un triste parque donde jugar" se quejan.

Escrito que ha tenido respuesta por parte del alcalde de Fariza, Manuel Ramos, quien asegura respecto al problema del alumbrado que "se han adoptado las medidas necesarias para hacer posible el correcto funcionamiento del servicio". Respecto al problema de Internet o la camilla se indica que son competencias de la Junta y se comunicarán las deficiencias.

Ante las quejas vecinales por la falta de limpieza en las calles, el propio alcalde admite que "no disponemos de personal suficiente para que en cada una de las siete localidades (que conforman el municipio de Fariza) se pueda actuar en el mismo momento y en el mismo día".

Fuentes vecinales lamentan que "el Ayuntamiento nos da largas, no hacen caso a Zafara pese a que llevamos tiempo reclamando mejoras en el pueblo". El alcalde de Fariza que siempre que se ha planteado algún problema "este Ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades, ha dado oportuna respuesta".