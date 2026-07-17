Las peñas revisten de fiesta las calles de Moraleja del Vino con un multitudinario desfile

El pregón y el colorido desfile de peñas han prendido este viernes la mecha festiva en Moraleja del Vino que, hasta el 23 de julio, rendirá honores a su patrona, La Magdalena, con un programa cargado de actividades lúdicas para todas las edades.

El pregón oficial, a cargo de representantes de varias peñas de la localidad, dio paso a uno de los actos más esperados de cuantos se celebran en las fiestas de Moraleja del Vino. Más de 70 peñas participaron en un animado desfile, una cita con la diversión que congrega a vecinos y a los “hijos” de Moraleja del Vino que regresan a sus orígenes para reencontrarse con familiares y amigos y disfrutar de las fiestas.

Ataviados con sus camisetas de colores que, con orgullo, lucirán durante los festejos, los peñistas completaron el recorrido trazado por la organización, al ritmo de la música de la charanga “Rotato”. Ante las elevadas temperaturas registradas este viernes, algunos peñistas optaron por acudir al desfile con sus bañadores y flotadores, mientras que otros optaron por refrescarse con pistolas de agua.

El desfile arrancó desde el Ayuntamiento, para continuar por las calles Majada, Aribayos, las Escuelas, Bamba, Plaza Mayor, Pozo y Eduardo Barrón. Niños, jóvenes y mayores compartieron un desfile que, cada año, contribuye a reforzar los lazos de hermandad entre los participantes y, sobre todo, a inaugurar con alegría e ilusión las fiestas en honor de La Magdalena.

Dispositivo de seguridad

En las horas previas al inicio de las fiestas, se estableció el dispositivo especial de seguridad durante un encuentro en el que participaron el Subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, el alcalde de Moraleja del Vino, Roberto Álvarez, y el teniente de alcalde, Carlos González, junto a los mandos de la Guardia Civil, el Teniente Coronel Pulido, la Capitán Sinde, el Teniente del Subsector de Tráfico Campesino y el Cabo Primero Alberto, así como el responsable de Protección Civil de la Junta, Manuel Teso.

El operativo, durante el que se realizarán controles preventivos, se ha adaptado a la elevada afluencia de personas prevista durante estos días en Moraleja del Vino. De hecho, desde la Subdelegación del Gobierno se ha solicitado colaboración a vecinos y visitantes para que las actividades programadas puedan desarrollarse sin incidentes.

Las fiestas de Moraleja del Vino proseguirán este sábado 18 de julio con un parque infantil en la Plaza Mayor y, a partir de las 19.30 horas, los aficionados a los festejos taurinos podrán disfrutar en la plaza de toros del concurso de cortes. La jornada festiva será clausurada con las actuaciones de la orquesta “Marsella” y de “Nómada Street Music”.

Para el domingo 19 de julio se ha programado el encierro campero que, desde las 10.00 horas, se celebrará en el “Paraje del Moro” con la suelta de dos novillos. Por la tarde, desde las 19.30 horas, los aficionados disfrutarán con una suelta popular de vaquillas en el aparcamiento de la fiesta y la jornada festiva concluirá con una discomovida en la Plaza Mayor.