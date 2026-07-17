Establecido el dispositivo de seguridad para las fiestas de Moraleja del Vino
La Guardia Civil y las patrullas del Subsector de Tráfico garantizarán la seguridad de las más de 70 peñas y el público asistente mediante controles preventivos
Desde la Subdelegación se apela a la colaboración de todos los vecinos y visitantes para el buen desarrollo de las actividades
I. G.
La Subdelegación del Gobierno en Zamora ha coordinado hoy el dispositivo de seguridad con motivo del inicio de las Fiestas Locales en Moraleja del Vino.
En el encuentro han participado el Subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, el alcalde de Moraleja del Vino, Roberto Álvarez, y el teniente de alcalde, Carlos González, junto a los mandos de la Guardia Civil, el Teniente Coronel Pulido, la Capitán Sinde, el Teniente del Subsector de Tráfico Campesino y el Cabo Primero Alberto, así como el responsable de Protección Civil de la Junta, Manuel Teso.
Ante la alta afluencia prevista, se ha establecido un dispositivo operativo adaptado, donde la Guardia Civil y las patrullas del Subsector de Tráfico garantizarán la seguridad de las más de 70 peñas y el público asistente mediante controles preventivos.
Desde la Subdelegación se apela a la colaboración de todos los vecinos y visitantes para el buen desarrollo de las actividades. Con esta estrecha coordinación entre administraciones y fuerzas de seguridad, se garantiza una respuesta eficaz ante cualquier incidencia, velando en todo momento por la integridad de todos.
La Subdelegación del Gobierno desea a los vecinos de Moraleja del Vino unas felices fiestas, confiando en que discurran con total normalidad y en un ambiente de convivencia.
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