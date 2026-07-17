El certamen dedicado a Margarita Ferreras recibe más de medio centenar de poemas de 25 provincias

Más de medio centenar de poemas originales se han presentado a la primera edición del certamen poético dedicado a la poetisa de Alcañices, Margarita Ferreras. Los autores de las obras residen en 37 localidades pertenecientes a 25 provincias y 12 comunidades autónomas.

El jurado ha comenzado a valorar los poemas presentados al concurso, convocado por la asociación cultural Círculo Literario Margarita Ferreras. El jurado está compuesto personas estrechamente vinculadas a la poesía, que residen en la provincia de Zamora.

María Ángeles Recio Ariza, catedrática de Traducción de la Universidad de Salamanca, y secretaria del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el más prestigioso en su género en lengua española, preside el jurado del concurso.

Como vocal primero figura David Refoyo, publicista y poeta zamorano autor de cinco poemarios y dos novelas, miembro del Seminario Permanente Claudio Rodríguez y del comité organizador de PoetiZa, festival de poesía de Zamora. La segunda vocal es con Lola Fidalgo, socia del Círculo Literario Margarita Ferreras y editora del volumen colectivo “Ávida llama” dedicado a la figura de la poeta alcañizana. Como secretario, sin voto, actúa el catedrático de la Universidad de Salamanca, Arsenio Dacosta.

El fallo del jurado se hará público el próximo día 10 de agosto durante la celebración del IV Recital poético musical Margarita Ferreras que se desarrollará en el claustro del antiguo Convento de San Francisco de Alcañices (Centro Cultural). Como en ediciones anteriores, el recital está coordinado por Genoveva Fernández Ramos, presidenta del Círculo Literario Margarita Ferreras.