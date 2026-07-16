A la venta un hotel que parece sacado de una telenovela en un pueblecito de Zamora: oportunidad única
El pintoresco inmueble se encuentra en una parcela de medio millón de metros cuadrados de superficie
El precio, de poco más de un millón de euros, es negociable
En materia de vivienda, hay oportunidades que son difíciles de repetir y esta es una de ellas: se vende un hotel rural al completo ubicado en Muga de Sayago, un pueblecito de apenas trescientos habitantes de la provincia de Zamora.
La oferta es única y el hotel amplio, elegante y coqueto, tanto que podría ser el set de rodaje de cualquier telenovela de sobremesa ambientada años atrás. El hotel dos estrellas 'El Paraje de Sayago' cuenta con 2.400 metros construidos, aunque la parcela donde se ubica cuenta con más de 500.000 metros cuadrados. Además, el enclave donde se sitúa es idílico: el Parque Natural Arribes del Duero, en plena frontera España-Portugal, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y a tan solo media hora de Zamora capital.
Según publicitan desde el portal inmobiliario, "en un mercado donde los activos hoteleros de gran superficie y ubicados en entornos naturales de alto valor son escasos, aparece el Hotel El Paraje de Sayago: un proyecto completo, operativo y con licencia".
Casi 50 habitaciones y salones para eventos
El hotel, construido en 2002, cuenta con 45 habitaciones, salones de eventos, restaurante, cafetería, cocina profesional, parking y zonas exteriores acondicionadas. "Todo en un entorno natural de primer nivel, con demanda turística creciente y barreras de entrada muy altas para nuevos competidores", expresan.
Además, en plena revalorización del sector BBC (Bodas, Bautizos y Comuniones), el hotel cuenta con gran potencial. De hecho, está diseñado para generar ingresos desde diferentes vías:
- Alojamiento: 45 habitaciones preparadas para turismo rural premium, grupos organizados y estancias largas.
- Restauración: restaurante, cafetería y bar con capacidad para más de 200 comensales. Cocina industrial equipada.
- Eventos: salones con capacidad para más de 500 personas. Bodas, congresos, eventos corporativos y celebraciones privadas.
Un hotel a la venta por un millón de euros
El hotel ha salido a la venta por un precio de 1.299.000 euros, aunque su precio es negociable. Teniendo en cuenta sus 2.421 metros cuadrados de superficie, el precio del metro cuadrado es de 537 euros. Un precio competitivo que supone una oportunidad empresarial a tenor del crecimiento del turismo rural y de naturaleza. Las personas interesadas en el inmueble pueden contactar con Hauser Atelier Inmobiliaria.
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