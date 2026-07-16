Roban a un anciano de Molezuelas de la Carballeda con el método del abrazo cariñoso

Un vecino nonagenario de Molezuelas de la Carballeda fue víctima de un robo con el método del abrazo cariñoso. Los hechos ocurrieron el pasado día 10 de julio cuando este vecino salió a cambiar de lugar el coche que tenía estacionado en la calle. En ese momento, cuando se salía del vehículo, una mujer joven se acercó y le tocó por la espalda para hacerle una pregunta para distraer su atención.

La descripción física es la de una mujer alta, delgada de piel clara y acento posiblemente extranjero. Al parecer una segunda persona, un hombre, acompañaba a la mujer. La pareja huyó en un vehículo “viejo”. La cartera apareció tirada cerca de los contendores a la salida del pueblo con la documentación y sin el dinero que había sacado del banco.

La víctima presentó denuncia en el cuartel del Guardia Civil de Mombuey. Poco después en el pueblo de Peque varias vecinas detectaron la presencia de una pareja de extraños. Con anterioridad en Santa Marta de Tera se produjo otro robo, al parecer por los mismos individuos, aprovechando que las víctimas se dirigían a la huerta para entrar en el domicilio.

La Guardia Civil ha alertado a los vecinos de la zona que desconfíen y tomen precauciones como mantener la distancia con desconocidos que se aproximen de manera amigable.