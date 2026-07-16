El PSOE de Zamora denuncia actos vandálicos y amenazas a dos socialistas de Peñausende

El PSOE de Zamora condena y denuncia públicamente los actos vandálicos y las amenazas sufridas por dos socialistas de Peñausende, Leopoldo Herrero y Áurea Santos, cuyas viviendas han sido objeto de pintadas en los últimos días.

Especial gravedad presentan los hechos ocurridos en el domicilio de Leopoldo Herrero, donde se han producido pintadas con amenazas de muerte y el lanzamiento de piedras contra la vivienda, provocando la rotura de los cristales de la puerta de entrada.

Iñaki Gómez, a la izquierda, con Leopoldo Herrero / Cedida

Desde el PSOE de Zamora consideran que estos hechos no pueden analizarse de forma aislada y advierten del deterioro del clima de convivencia que se está produciendo en muchos municipios. La formación socialista señala que la proliferación de discursos de odio promovidos desde determinados sectores ultras está contribuyendo a alimentar la confrontación y la intolerancia, trasladando a los pueblos un ambiente de crispación que rompe la convivencia entre vecinos y pone en riesgo los valores de respeto y pluralidad que deben regir la sociedad.

El secretario de Organización del PSOE de Zamora y procurador socialista en las Cortes de Castilla y León, Iñaki Gómez, ha condenado rotundamente estos hechos y ha afirmado que "no hay ninguna discrepancia política que pueda justificar el odio, la intimidación o la violencia. Quien pretende imponer el miedo está atacando no solo a dos simpatizantes socialistas, sino a los principios básicos de nuestra democracia".

Actos vandálicos en Peñausende / Cedida

Gómez ha mostrado todo el apoyo del PSOE de Zamora a Leopoldo Herrero y Áurea Santos y ha asegurado que "no vamos a aceptar que nadie tenga que vivir con miedo por defender unas ideas o participar en la vida pública. La convivencia exige respeto y quienes recurren a las amenazas o a la violencia deben saber que encontrarán siempre una respuesta firme desde la democracia y el Estado de Derecho".

Actos vandálicos en Peñausende / Cedida

Asimismo, ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas y al conjunto de la sociedad para condenar sin ambigüedades este tipo de comportamientos. "La violencia nunca puede formar parte del debate político. El silencio o la tibieza ante estos hechos solo contribuyen a normalizar lo que jamás debe normalizarse".

El PSOE de Zamora confía en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad esclarezcan lo sucedido y puedan identificar a los responsables de estos ataques.