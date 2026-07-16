"Mi marido falleció hace tres años y medio y sigo enamorada": el canto a la esperanza de Iluminada Ramos tras una pérdida por cáncer

De los pasillos azules de Oncología al cielo, el color de la esperanza lo pinta Iluminada Ramos Ramos de azul. Poetisa fermosellana, su última obra tiene nombre y apellido: los de Manolo, su marido, y los de una dura y angustiosa pérdida marcada por el cáncer. Hace tres años y medio de su marcha, pero asegura que “sigo enamorada”.

Expresa toda una inabarcable amalgama de sentimientos y emociones como mejor sabe, a golpe de pluma. Y lo hace reuniendo 150 poemas surgidos años atrás, si bien una buena parte surgieron en el trascurso de ese amargo trance tras una pérdida vital. Lejos de ser los únicos, calcula que atesorará unos 600 -más los que aún no han visto la luz-, aunque “es difícil calcularlo con exactitud”.

“Pasillo azul” es el cuarto poemario de una autora tan aferrada a los Arribes del Duero como su propia obra y en la que vuelve a apoyarse como denominador común para encarar la nueva vida con la entereza necesaria. Más allá de las páginas trasciende su otro soporte vital: el de la familia que conformó junto a Manolo con dos hijos y tres nietos que son “mi motor para salir adelante”.

Cualquiera podría pensar que dar forma a una obra que atraviesa de lleno el dolor de una enfermedad tan arrolladora como cruel se antojaría como un tormento. Nada más lejos de la realidad para una Iluminada que asegura que ha sido “una maravilla liberadora”.

Iluminada Ramos Ramos lee su obra en el mirador del Castillo de Fermoselle. / Cedida

En sus poemas, Iluminada vuelve a recorrer mentalmente los pasillos marcados por los reflejos azulados de las cristaleras teñidas de la tercera planta del Hospital Provincial de Zamora, un pasillo azul que supone el repaso a toda una vida como antesala “al pasillo azul del más allá”, con un cielo como punto de encuentro. Y lo hace construyendo un “hermoso y vitalista poemario” en su extremo más absoluto, como recuerda en su prólogo Pedro Crespo Refoyo, crítico y doctor en Filología Hispánica.

El proemio advierte al lector que no hallará en la obra “un poema atravesado por un dolor absoluto y melodramático”. Antes bien, todo es paz, serenidad y amor. Un amor de adolescencia eterna. Un amor que, diríase, está recién estrenado, como si fuera la primera vez”.

Y demostrándolo, Iluminada se arranca a recitar uno de sus poemas: “Mi patio huele a limón y vino / a rosas engarzadas en olivos. / Mi patio huele a AMOR y a hierbabuena... / Ahora... Desde que te has ido”.

Asegura Refoyo que “nada escapa a su sensibilidad delicada” para, a continuación, comparar su obra con la de Gustavo Adolfo Bécquer, Rosalía de Castro o el también poeta sayagués Justo Alejo. “Los poetas románticos me gustan mucho”, reconoce Iluminada al tiempo que no esconde su vergüenza ante los halagos vertidos durante su primera presentación del libro. Fue en su casa, en el salón de actos del consistorio fermosellano arropada por el prologuista Pedro Crespo Refoyo como por Clara Ponte, editora de Salto al Vacío.