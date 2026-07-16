Lírica despedida a 34 años de servicio pastoral del sacerdote Agustín Chillón en Peleas de Abajo

"Es un orgullo saber que en 34 años no he faltado ni un día a mi cita con el pueblo". Con estas palabras se dirigía don Agustín Chillón Calvo a la que ha sido su comunidad desde que en el año 1992 recalara como nuevo párroco en Peleas de Abajo. A partir de septiembre, abandonará ese cargo para incorporarse como sacerdote colaborador en la parroquia de San Torcuato de Zamora.

Ha sido una homilía de excepción, coincidiendo con la festividad del Día de la Virgen del Carmen patrona de Peleas, en la que el también párroco de Jambrina ha recibido el homenaje, agradecimiento y el caluroso aplauso de una abarrotada iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

Peleas de Abajo homenajea a su párroco don Agustín Chillón Calvo /

Ante la imagen mariana, el párroco ha oficiado la Santa Misa bajo la atenta mirada de fieles y autoridades, con la presencia del alcalde y teniente de alcalde de Peleas de Abajo, Félix Roncero y Javier Prieto junto al presidente del Partido Popular de Zamora y senador por Zamora en las Cortes Generales José María Barrios.

No ha querido despedirse don Agustín de sus fieles dedicándoles un “hasta luego porque nunca os dejaré”, no sin antes invitarles a visitarle a la parroquia zamorana en la que celebrará la misa a partir de las 12:30 “así que desde las 11:30 horas estoy todos los días”.

Don Agustín se lleva el cariño de todos y una placa de pizarra en recuerdo del pueblo de Peleas de Abajo en la que agradece “de corazón” su “cercanía” y “ejemplo” durante las más de tres décadas de servicio pastoral en los que ha oficiado celebraciones, despedidas y bienvenidas. Una de estas últimas incorporaciones a la comunidad cristiana, inmortalizada en forma de bautizo, adorna la placa que el párroco ha recibido con visible emoción.

Ha sido en un día de fiesta, marcado por el intercambio de varas entre las mayordomas salientes (Pilar y Angélica Roncero) y las entrantes (María Jesús Sánchez y Carmina Delgado), y de recuerdo a las víctimas de los terremotos de Venezuela y de los fuegos tras la reciente tragedia de Alicante.

"No se va del todo"

El regidor municipal incidía en esta despedida a medias de un párroco que “no se va del todo porque volverá de vez en cuando" aunque “ya no como párroco”. Durante su discurso, Roncero agradecía la implicación de los 49 hermanos que conforman la Cofradía de la Virgen del Carmen, sin los que “a lo mejor la tradición se terminaría”.

Palabras especiales que extendió al barítono zamorano, cuya actuación ha engrandecido el acto comprometido el Día de la Provincia en la que Santana recibió el premio Tierras de Zamora en su categoría de Embajador. Al piano le acompañaba Víctor Carbajo para completar un concierto de lujo en el medio rural zamorano.

Fue la comunicadora Ana Pedrero la encargada de presentar al que considera “una especie de hermano pequeño” que “allá donde vaya su alma, su corazón y su acento” zamorano. Un orgullo por el que “muchos ya le habíamos concedido” a Santana el título de embajador en reconocimiento al “intenso amor que siempre demuestra por una tierra a veces madre y muchas veces madrastra”.

Una presentación con sabor a raíces. Y es que Pedrero finalizaba recordando que “un día del Carmen de 1903 nacía su abuela la señora Carmen, el árbol fuerte que ata siempre a la familia con esta tierra”.