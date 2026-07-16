La Junta activa una nueva cuadrilla de prevención y extinción de incendios en la base de Villardeciervos por 1,24 millones

El Consejo de Gobierno ha autorizado la formalización de tres encargos a la empresa pública Tragsa para la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios forestalesy otras actividades en el medio natural en la comarca forestales de Villardeciervos con una inversión de 1,24 millones de euros; Aguilar de Campoo (Palencia) por 1,22 millones y Covaleda (Soria), a la que se destinan 1,17 millones. La inversión conjunta asciende a 3,65 millones de euros, con una vigencia hasta abril de 2028.

Un encargo que el Ejecutivo autonómico enmarca en la línea de consolidación de un operativo de carácter público y que permitirá contar durante todo el año con tres cuadrillas terrestres, una en cada comarca. Su labor será la de ejecutar trabajos de prevención, restauración y conservación de los montes, además de intervenir en la extinción de incendios forestales cuando sea necesario. Cada cuadrilla está integrada por siete bomberos forestales (un jefe de cuadrilla y seis peones especialistas).

En concreto, las actuaciones se desarrollarán en los montes del término municipal de Manzanal de Arriba, extendiéndose en el caso de la comarca palentina a los montes de utilidad pública de los municipios palentinos de Berzosilla, Pomar de Valdivia, Aguilar de Campoo, Barruelo de Santullán, Brañosera, Salinas de Pisuerga, Mudá y San Cebrián de Mudá. En el caso de la comarca soriana de Covaleda, los trabajos se centrarrán en los montes de utilidad pública de Covaleda y Duruelo de la Sierra.

Se llevarán a cabo tratamientos selvícolas, como podas, clareos, desbroces y eliminación de restos vegetales, así como trabajos de mantenimiento de caminos, pistas forestales e infraestructuras del medio natural. También contemplan actuaciones de conservación de áreas recreativas y refugios, mantenimiento de la señalización forestal, seguimiento del estado sanitario de los montes mediante muestreos y control de plagas, además de otras labores dirigidas a mejorar la gestión forestal y reducir el riesgo de incendios.

La Junta remarca estas actuaciones como una apuesta de "prevención activa durante todo el año" que permitirá mejorar el estado de los montes, reduciendo el riesgo de propagación de incendios y manteniendo medios especializados preparados para intervenir con rapidez cuando se producen emergencias.