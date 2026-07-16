Jornada campera en torno a Pepe Luis Cirugeda

La finca "Dehesa de Villoria" que la ganadería "Toros Villalpando" tiene en el término municipal de Fresno de Sayago ha sido el escenario el pasado fin de semana de una fiesta campera organizada en torno al novillero Pepe Luis Cirugeda.

La jornada de campo y convivencia, que estabab organizada por la peña taurina "Pepe Luis Cirugeda", ha reunido a alrededor de medio cententar de aficionados taurinos, desde miembros de la propia asociación que sigue al novillero hasta miembros de la peña taurina "La Verónica" de Toro o integrantes de otra peña de de San Martín de Valdeiglesias, e incluso algunos de sus compañeros y excompañeros en la Escuela Taurina de Navas del Rey (Madrid), como Francisco Javier Peral "Librillo", que ahora es alumno de la Escuela Taurina "José Cubero ‘Yiyo’" de Madrid.

Tampoco faltó su profesor en la Escuela, el banderillero David Adalid, que estuvo presente mientras el novillero tentaba dos de los novillos de encaste Villamarta de la ganadería, lo que supuso el acto central de la jornada.

Previamente, los aficionados, llegados desde diferentes puntos del país, se reunieron a primera hora de la mañana en la finca "Dehesa de Villoria" antes de que diesen comienzo las diferentes actividades de la jornada, que inició con una visita guiada por la finca ganadera.

Los asistentes pudieron ver de cerca las reses de diferentes guarismos que los ganaderos crian en el término sayagués. De lo que pudieron disfrutar en un recorrido que hicieron en remolque, pasando junto a los toros, novillos y vacas que se encuentran en los diferentes cercados.

Una vez finalizada la visita guiada y antes de continuar disfrutando de las actividades programadas para la jornada, los asistentes pararon para retomar fuerzas con un almuerzo servido en el comedor de la ganadería.

Y, con las fuerzas repuestas, pasaron a las ventanas y tendidos con vistas a la coqueta plaza de tientas "La Glorieta" con la que cuenta la ganadería, donde el novillero protagonista de la fiesta campera, vestido de corto, toreó y dio muerte a dos de los novillos del hierro "Toros Villalpando", siempre bajo la atenta mirada y los consejos de su profesor David Adalid.

Posteriormente, también el resto de sus compañeros de la Escuela Taurina de Navas del Rey que se desplazaron hasta la ganadería zamorana, así como su excompañero Librillo, también tuvieron su oportunidad de probarse ante los novillos y de recibir los consejos de su mentor David Adalid de cara a que perfeccionen su técnico y oficio taurinos.

Además de los dos novillos, que fueron de diferente condición, tanto Cirugeda como sus compañeros también pudieron tentar después una vaca que destacó por la nobleza de su embestida.

Como no podía ser de otra manera, en la fiesta campera en honor a Pepe Luis Cirugeda, también tuvo su protagonismo la gastronomía.

Y es que los alrededor de 50 asistentes pudieron compartir y disfrutar de una comida campera a base de paella y carne de toro guisada, platos acompañados por vino de la provincia y un postre casero realizado por los propios ganaderos.

Durante la sobremesa, además, tuvieron lugar algunos de los momentos más emocionantes de la jornada, en la que hubo diferentes discursos e, incluso, regalos.

La primera en tomar la palabra fue la periodista toresana Beatriz García Gutiérrez, que lo hizo en representación de la asociación taurina "Pepe Luis Cirugeda".

García, que estuvo presente durante toda la jornada, expresó su agradecimiento a los presentes, que se habían desplazado hasta la ganadería zamorana tanto desde los municipios madrileños de San Martín de Valdeiglesias y Navas del Rey como de Zamora, Toro, Fresno de Sayago y otros lugares de la geografía española. "Sois pilares fundamentales en la trayectoria de Pepe, tanto a nivel profesional como a nivel personal, al que un torero necesita muchísimo apoyo emocional no en los momentos buenos, que también, pero, sobre todo, en los malos", expresó García.

Asimismo, con respecto a los propietarios de la ganadería, en la que Cirugeda es un asiduo para hacer campo, Beatriz García dijo que "Jesús y José han sido fundamentales en su vida de torero, tanto a nivel personal como profesional habéis estado siempre ahí".

Por ese apoyo incondicional ofrecido por parte de los ganaderos al novillero gaditano, él mismo y su peña les hicieron un regalo que emocionó a los propietarios de la ganadería.

Cirugeda tomó en tonces también la palabra para agradecer que "nos abráis las puertas de vuestra casa como lo hacéis".

Asimismo, hubo tiempo para otros "discursos" de algunos de los presentes, como de un nuevo miembro de la peña taurina "Pepe Luis Cirugeda" junto a su mujer, un aficionado madrileño que recaló por primera vez en "Toros Villalpando" en una visita de la última edición del Curso de Periodismo Taurino de la Comunidad de Madrid y que ya es un asiduo a la misma.

Por su parte, Rocío Cirugeda, madre del novillero —a quien su familia acompañó durante la jornada—, rememoraba cómo su hijo, con tan sólo 20 meses e ingresado en el hospital, sólo se tranquilizaba cuando veía toros. "Su torero favorito era El Fandi, él no sabía leer, pero sabía que en los carteles estaba El Fandi", contaba su madre.

Lo de Pepe Luis Cirugeda era vocación innata, como ya lo demostraba con seis años, cuando le dijo a su madre "mamá, hay una escuela de toreros y quiero ir". Ya adolescente, Cirugeda seguía sintiendo la llamada de la vocación taurina y, a sus padres, en plena pandemia de la Covid-19, no les quedó más remedio que dejarlo marcharse a la Escuela de Navas del Rey "sin conocer a nadie".

"Si en un año no me va bien, lo dejo todo, pero me tenéis que dejar esta oportunidad", les dijo el novillero a sus padres.

"Estuvo en el Circuito de Novilladas de Madrid, después estuvo en el de Castilla y León, que no apostaban por él para nada y quedó finalista", contaba su madre satisfecha.

Por su parte, el propio novillero hacía el balance de la jornada como "bonita", en la que pudo sentir el cariño de aficionados de varios lugares, por lo que se sentía "muy contento". Además, reconocía que haber podido torear dos toros le había "servido muchísimo" para su "preparación de cara a Francia". Y es que, precisamente, uno de los motivos de la jornada fue el de poder prepararse de cara a su compromiso en la ciudad gala de Beaucaire el próximo 26 de julio.

El objetivo más allá es el de tomar la alternativa como matador de toros. "La alternativa llegará y, a partir de ahí, vamos a poder verlo en muchas más plazas". "De eso se trata, de ir evolucinando, como hoy, de que se prepare en el campo", se refería Beatriz García al novillero, que empezó "de tapia" en la ganadería hace unos años "y ya la considero mi casa. Es el lugar donde me recreo, he llorado y he reído y siempre es bonito venir", aseguraba.