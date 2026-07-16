Folclore solidario en Alcañices para apoyar a la Asociación Española contra el Cáncer

La villa de Alcañices acogerá este sábado 18 de julio a partir de las 20.00 horas, la novena edición del Festival de Folclore Solidario a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, que organiza la agrupación alistana del folclore “Manteos y Monteras” que preside Domingo Miguel Pérez, con la colaboración del Ayuntamiento de Alcañices y de la propia AECC.

Una cita muy especial en que el folclore se convierte en solidaridad, ya que todo lo que se recaude irá destinado a la Asociación Española Contra el Cáncer. Una oportunidad única para disfrutar del folclore de diferentes puntos de España y a la vez contribuir a una buena causa.

Los actos darán comienzo en la Avenida de Castilla y León (Plaza del Horno de Antolín) desde donde partirá el desfile a son las gaitas de fole, las dulzainas y tamboriles para seguir por la Plaza Mayor y tras cruzar la Nacional 122 por las calles Hospital, La Cuesta y San Andrés, hasta la Plaza Alcalde Tomas Carrión donde tendrá lugar el festival con la actuación como anfitriones de “Manteos y Monteras” de Aliste y como invitados con los grupos de “Coros y Danzas “La Ceña” de Aljucer en Murcia y Asociación de Danzas “Verdejo de Rueda” de Rueda en Valladolid, que mostrarán lo mejor de su amplio y variado repertorio.