El Ayuntamiento de Riofrío reformará el comedor social y pavimentará el camino La Chana en Sarracín

El Ayuntamiento de Riofrío de Aliste (Abejera de Tábara, Sarracín y Cabañas), cuya corporación municipal preside el alcalde Germán Matellán Fernández, ha sacado a concurso público la reforma integral del comedor social de la tercera edad ubicado en la localidad de Sarracín, un centro logístico desde donde se presta el eficiente servicio de comida de lunes a viernes a los cuatro pueblos del municipio y a otros dos al otro lado de la Sierra de la Culebra.

La inversión económica, presupuesto base de licitación para su ejecución material mediante contrata, ascenderá a un total de 119.228 euros. Una vez sean contratadas las obras, se ha fijado un plazo máximo para ejecutarlas por la adjudicataria de solo dos meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 23.29 horas del día 3 de agosto de 2026.

El comedor social de la tercera edad se ubica en parte de lo que antiguamente fue el salón social y de baile en la “Placica”. Las obras se centrarán en la reforma de un edificio ya existente que presenta deficiencias tanto en la cubierta como en las lumínicas y la climatización, así como a resolver las carencias existentes y con ello dotarlo de unas condiciones óptimas para su utilización, adaptándose en lo posible a lo establecido en el Código Técnico de Edificación.

Los aseos, que ya estaban adaptados desde su primera reforma a las condiciones establecidas para los discapacitados, se reformarán ahora de nuevo para adaptarlos a las últimas especificaciones de la normativa vigente.

Cocina del comedor social de Sarracín de Aliste. / Ch. S.

Se sustituirá el elemento de cubrición del edificio que actualmente son placas de fibrocemento sin aislamiento alguno, por una cubierta tradicional de teja cerámica mixta más acorde con los tiempos y las necesidades. Así mismo se dotará al edificio de aislamiento térmico en aquellas estancias que así lo permitan, en las paredes y en el techo, para poder climatizar así dichos espacios.

En cuanto a las instalaciones se dotará a la cocina comedor colectivo de nuevos equipos de iluminación general y de alumbrado de emergencia y señalización, que garanticen la correcta evacuación del edificio. Por otra parte, se sustituirán las carpinterías exteriores por otras más eficientes de PVC. Al cerramiento existente se le trasdosará tabiquería autoportante con aislamiento térmico de polietileno extruido de 50 milímetros de espesor y dos placas de yeso laminado de 13 milímetros de espesor atornilladas a la estructura de acero galvanizado.

Las obras se ejecutarán sobre el proyecto técnico redactado por los arquitectos María José Duque Martín y Eduardo Aguirre Gutierrez. El inmueble urbano de una sola planta, sobre rasante, en la calle Placica, cuenta con una superficie de actuación de 194,32 metros cuadrados sobre una parcela de 207 metros cuadrados, con 10,32 metros de frente y 28,80 metros de fondo. Consta de vestíbulo, dos comedores, pasillo, aseos, cocina, despensa, almacén, ropero y cuarto de caldera.

Actualmente, se encargan del comedor social de Sarracín de Aliste dos mujeres del propio municipio contratadas por el Ayuntamiento de Riofrío con ayuda de la Diputacion de Zamora: Juana Rodríguez Santos, que lleva allí desde su apertura, y Nieves Ríos Gallego, que lleva ya diez años.

El consistorio, que fue pionero en 2004 junto a San Vicente de la Cabeza, ha sido y es un ejemplo de prestación del servicio

Gracias a su trabajo se presta servicio a alrededor de 60 usuarios del municipio (Sarracín, Cabañas, Riofrío y Abejera de Tábara) y también, al otro lado de la Sierra de la Culebra, en Ferreras de Arriba y Otero de Bodas. La comida comienza a prepararse hacia las 8.30 de la mañana. Se entrega la comida del día a domicilio en un envase, a la vez que se recoge el entregado el día anterior que habrá que dejar listo para el siguiente día.

Germán Matellán Fernández, alcalde del Ayuntamiento de Riofrío y vecino de Sarracín, destaca la importancia de los comedores sociales: “Una de las prioridades del Ayuntamiento y de la corporación municipal es mejorar la calidad de vida en el municipio y para ello un servicio que ya no es que sea imprescindible, sino que es vital, es el del comedor social pues nos permite ofrecer a los vecinos de nuestros pueblos que así lo soliciten un menú diario, algo muy importante en una zona como Aliste donde hay muchas personas mayores y a veces vulnerables”.

Estado actual que presenta el tejado del comedor sical de Sarracín de Aliste. / Ch. S.

Así mismo ha salido a licitación la mejora con pavimentación del camino de La Chana de Sarracín con un presupuesto base de licitación para su ejecución material mediante contrata de 64.530 euros a financiar con fondos propios. Se prevé un plazo de ejecución de dos meses.

Se trata de una calle actualmente sin pavimentar, por lo que será preciso proceder a la implantación de una capa de zahorra de 20 centímetros compactada de manera adecuada y posteriormente una capa mezcla bituminosa en caliente de 5 centímetros, en un ancho de 5 metros, para la morfología del camino y el uso recreativo que se le va a dar. Finalmente, se reperfilarán las cunetas y arcenes para igualar los bordes del camino y no dejar un escalón lateral.