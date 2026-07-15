El temor al pirómano se acrecienta en San Ciprián: "Es alguien que ya quiere quemar el pueblo directamente"

La localidad de San Ciprián lleva un mes sumida en el más absoluto infierno: el del temor mezclado con el olor a tierra quemada. Las sospechas de que un pirómano está poniendo sus vidas y sus propiedades en peligro no hace sino acrecentarse con el paso de las horas, tiempo en el que se han producido nuevos conatos extendidos a los términos de Castrelos y Hermisende esta misma madrugada.

Un miedo expresado por el propio alcalde de Hermisende, Jesús González Nieto, que apunta no solo a la mano intencionada del hombre, sino a un responsable próximo. Asegura que "todos creemos que la persona que lo está haciendo tiene que estar dentro del pueblo", dado que para alguien de fuera resultaría "arriesgadísimo cruzar el pueblo" sin ser visto para provocar un fuego, algunos de ellos originados en pleno casco urbano.

El regidor municipal ha ido más allá al apuntar que uno de los fuegos se declaró en un patio particular rodeado de viviendas en el propio centro porque "creemos que es alguien que, por algún motivo, ya quiere quemar al pueblo directamente".

La suerte de que, por el momento, todos los focos declarados hayan sido de menor entidad sin provocar daños materiales ni personales -más allá de "algún castaño"- no resulta suficiente a la hora de apaciguar los ánimos de una población que vive con el miedo en el cuerpo. Solo desde el domingo se han declarado cuatro nuevos focos, los dos últimos esta madrugada y que ya se encuentran controlados.

Los dos focos, también considerados intencionados, obligaron a movilizar a un total de once medios y han afectado en su conjunto a poco más de 0,1 hectáreas de matorral. En su extinción participaron cinco cuadrillas terrestres, cuatro autobombas y dos agentes medioambientales.

El incendio de mayores dimensiones se declaraba rayando la medianoche del lunes llegando a afectar a algo más de 6 hectáreas de matorral en el paraje As Rozadas próximo al paso de la carretera ZA-L-2698 que conecta con el núcleo urbano de San Ciprián.

Cambio de actuación: del núcleo urbano al monte

La Guardia Civil está investigando las diferentes actuaciones para tratar de descubrir la identidad del responsable, si bien el regidor municipal reconoce que hay cierta confusión dado que "de repente dejaron de actuar en lo que es el núcleo de San Ciprián y se nos pasan al monte".

A ello se suma el hecho de habitualmente se trata de pirómanos expertos que solían actuar entre los meses de enero y septiembre "cuando todo está más seco, y nos extraña que también se estén adelantando".