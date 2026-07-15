Setas, castañas y miel: la "tríada perfecta" de la Universidad de León para recuperar la Sierra de la Culebra tras los incendios

Setas, castañas y miel conforman la "tríada perfecta" en el proyecto APISForesta impulsado por la Universidad de León con el objetivo de impulsar la recuperación ambiental y económica de las zonas deprimidas tras el paso del fuego en los montes de El Bierzo y la Sierra de la Culebra.

Hoteles de polinizadores, restauración de sotos de castaños y actividades de formación engrosan el plan de actuación de una iniciativa que movilizará 1,19 millones de euros en municipios como Tábara, Puebla de Sanabria y Oencia (León).

El proyecto apuesta por la investigación y la transferencia de conocimiento como motor de recuperación y oportunidad para dos de los espacios más degradados por los incendios en los últimos años. Durante 36 meses, la iniciativa convertirá la restauración de los ecosistemas forestales en una herramienta para generar empleo, fijar población y crear nuevas actividades económicas ligadas a los recursos naturales del territorio.

Entre otras actuaciones , APISForesta fomentará la recuperación de la actividad apícola mediante la creación de jardines y hoteles para especies polinizadoras más allá de las abejas, al tiempo que impulsará la restauración de los sotos de castaños afectados por plagas e incendios y favorecerá el aprovechamiento micológico mediante plantaciones con especies micorrizadas.

Presentacion del proyecto APISForesta de la Universidad de León. / Universidad de León

Así mismo, el proyecto incorporará programas de formación y asesoramiento destinado a ofrecer a la población local los conocimientos necesarios para transformar un recurso natural y local en una fuente de oportunidad económica, impulsando iniciativas vinculadas a la producción de miel, la transformación de la castaña y el aprovechamiento sostenible de los recursos micológicos.

Actuaciones adaptadas y una economía de prevención de fuegos

La iniciativa, que cuenta con la colaboración de los tres consistorios participantes, se adaptará a las características y recursos naturales de cada uno de los municipios. En el caso de Tábara, donde el incendio de 2022 arrasó cerca del 95% del término municipal, APISForesta contribuirá a recuperar actividades ligadas a la apicultura, el castaño y la micología como motores de empleo y desarrollo económico.

Su alcalde, Antonio Júarez, recordó cómo "después de los incendios de 2022 partíamos prácticamente de cero", por lo que este proyecto se traduce en "una oportunidad para generar empleo y desarrollo en una comarca especialmente afectada por la despoblación". Todo ello mediante la "puesta en valor los recursos naturales que son fundamentales para nuestro territorio".

En el caso de Puebla de Sanabria, el proyecto se centrará en aquellas actuaciones relacionadas con los polinizadores y la puesta en valor de productos como las setas, la miel y la castaña. El técnico municipal Javier Franco ensalzó el acierto de APISForesta al apostar por la "tríada perfecta" de tres productos que "contribuyen a revitalizar el medio rural y ayudan a prevenir los incendios forestales".

Por último, en Oencia el proyecto abordará la recuperación de los castañares afectados por enfermedades como el chancro y la avispilla, favoreciendo además futuras iniciativas de transformación del producto. Una actuación a la que, como recordó el regidor municipal, Arsenio Pombo, "un ayuntamiento pequeño como el nuestro difícilmente podría acceder por sí solo".

Más que restaurar

Juan Antonio Sánchez, del Instituto de Restauración y Medio Ambiente (IRMA) que ha asumido la redacción del proyecto, recordó que "no se trata únicamente de restaurar los espacios afectados por los incendios, sino de convertir esa recuperación en una oportunidad de futuro para quienes viven en estos territorios".

Por su parte, la rectora de la Universidad de León, Nuria González, subrayó el potencial investigador en la recuperación de los montes y la generación de nuevas oportunidades de desarrollo sostenible y poner el conocimiento al servicio del territorio para afrontar retos como la despoblación y la dinamización del medio rural.

El proyecto se apoyará especialmente en el desarrollo de una apicultura sostenible "que es donde contamos con un mayor conocimiento" junto a la puesta en valor del resto de recursos, tal y como apuntaba Rosa María Valencia, investigadora del Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental. Además, desarrollaremos talleres, jornadas de formación y actividades de divulgación en los propios municipios para que ese conocimiento llegue directamente al territorio".