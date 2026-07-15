"Rehabitare Privado": La iniciativa pionera en Zamora que ampliará la oferta de vivienda en el medio rural

La Junta de Castilla y León y la Diputación pondrán en marcha en Zamora un proyecto piloto, “Rehabitare privado”, que pretende ampliar la oferta habitacional en el medio rural con la restauración de inmuebles particulares que, posteriormente, sus propietarios pondrán a disposición de una bolsa de viviendas destinadas a alquiler social.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, en la firma del convenio de adhesión de ocho Ayuntamientos de la provincia a “Rehabitare”, un programa basado en la restauración de viviendas de titularidad municipal en desuso para favorecer el asentamiento de población y generar oportunidades en el medio rural, además de dar respuesta a las necesidades habitacionales de colectivos de especial protección y, particularmente, de los jóvenes. El programa también contribuye a optimizar recursos municipales, recuperar edificios de valor patrimonial, revitalizar los núcleos urbanos y generar oportunidades de desarrollo en el medio rural. “Rehabitare” también se ha consolidado como una herramienta de dinamización económica y de creación de empleo, ya que empresas locales ejecutan las actuaciones de rehabilitación de los inmuebles en los municipios.

El nuevo proyecto se desarrollará de forma paralela a "Rehabitare", programa al que este miércoles se han sumado ocho municipios de Zamora. En concreto, la vicepresidenta de la Junta y el presidente de la Diputación, Javier Faúndez han firmado los convenios de adhesión con los representantes municipales de los Ayuntamientos de Carbellino de Sayago, Hermisende, Meltar de Tera, Muelas del Pan, Trabazos, Vadillo de la Guareña, Villaferrueña y Villalpando.

Con la firma de los ocho convenios con otros tantos Ayuntamientos de la provincia para su adhesión al programa, la provincia de Zamora alcanzará las 69 viviendas rehabilitadas y la inversión acumulada alcanza los 4,2 millones de euros.

Javier Faúndez, de pie, interviene en el acto de firma de los convenios con los Ayuntamientos. / José Luis Fernández

Reconoció Blanco que la vivienda es, en la actualidad, una de las “principales preocupaciones de la sociedad en general y de los jóvenes en particular”, al margen de uno de los “retos” a los que “se enfrenta” la Junta en el presente mandato. Por este motivo, la Junta ha decidido “elevar el rango de las políticas de vivienda” que se van a convertir en un “eje fundamental” de la “acción de gobierno” porque, como matizó Blanco, “sin vivienda no hay cohesión territorial y no es posible generar oportunidades” en el medio rural.

En este punto, subrayó que el futuro de la comunidad, de Zamora y de los pueblos depende del empleo, la puesta a disposición de las empresas de más suelo industrial, y el mantenimiento de pequeños negocios, tales como los bares o las pequeñas tiendas. Del mismo modo, reconoció la importancia de que el medio rural cuente con unos servicios públicos de calidad, en alusión a la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Viviendas industrializadas

Además, Blanco anunció que la Junta trabaja en otras líneas de colaboración para promover la construcción de viviendas en el medio rural, tanto destinadas a la venta como al alquiler. Una de estas líneas se basa en ayudas para la adquisición de viviendas industrializadas, compra que será subvencionada por la Junta y la Diputación, aunque también anunció la puesta en marcha de otras como beneficios fiscales o subvenciones destinadas a jóvenes para que puedan adquirir una casa.

Por su parte, el presidente de la Diputación reconoció que, en la actualidad, uno de los principales problemas de los pueblos de Zamora es la escasa oferta habitacional, a pesar de que existen viviendas vacías, en este caso, de titularidad municipal, que pueden contribuir a fijar población. Por este motivo, como recordó, la institución provincial ha puesto en marcha una línea de ayudas a la compra de vivienda y al alquiler, aunque también ha firmado convenios con la Junta para “sumar y aunar esfuerzos” con el fin de “crear” vivienda en el medio rural.

Autoridades visitan una vivienda rehabilitada en Muelas del Pan. / José Luis Fernández.

De hecho, “Rehabitare” se ha convertido en uno de los ejemplos más destacados de colaboración entre administraciones públicas y entidades sociales para ampliar la oferta de vivienda asequible en el medio rural. En 2018, varios obispados y diócesis de Castilla y León se sumaron al programa mediante protocolos de colaboración con la Junta para rehabilitar casas parroquiales en desuso y reutilizarlas para el alquiler social. Mediante esta línea de actuación, en el conjunto de la comunidad, se han recuperado 36 viviendas y la inversión asciende a 1,93 millones de euros.

Dos años más tarde, la Junta y las nueve Diputaciones provinciales suscribieron un protocolo de colaboración para reforzar el programa y ampliar la oferta pública de vivienda en el medio rural. Esta línea de colaboración se materializó en los convenios “Rehabitare 2021-2024” desarrollados conjuntamente por la Junta y las Diputaciones, que permitieron financiar la restauración y recuperación de 82 viviendas, ocho de ellas enclavadas en pueblos de Zamora, con una inversión total de 4,26 millones de euros, que fue sufragada al 40% por ambas administraciones. En septiembre de 2024 se renovó el protocolo de colaboración hasta el 2027, que contempla la ejecución de 88 intervenciones, con una inversión global de 9,15 millones de euros en el conjunto de Castila y León.

Por tanto, desde su puesta en marcha, “Rehabitare” se ha consolidado como una herramienta que ha permitido ampliar el parque público de viviendas de alquiler social en el medio rural. Hasta ahora, se han ejecutado 677 actuaciones en Castilla y León, de las que 476 han sido impulsadas directamente por la Junta, 36 se enmarcan en el protocolo de colaboración con los obispados y 165 se han materializado gracias a los convenios suscritos con las Diputaciones provinciales. La inversión global realizada en el marco del programa supera los 41,5 millones de euros.

Tras la rúbrica de los convenios, Blanco y Faúndez visitaron una de las viviendas rehabilitadas en Muelas del Pan, en la que se ha realizado una inversión de 98.494 euros. En concreto, la actuación ha permitido restaurar una vivienda sin uso ubicada en la primera planta de un edificio municipal que alberga también el consultorio médico, el servicio de urgencias, la farmacia y la guardería. La intervención se ha basado en la ejecución de mejoras destinadas a incrementar la eficiencia energética, la accesibilidad y el confort de la vivienda.