Patrimonio Natural mejorará observatorios y áreas recreativas para potenciar las Lagunas de Villafáfila

Ejecutar actuaciones de conservación y mejora en infraestructuras de uso público como observatorios de fauna, rutas e itinerarios o en áreas temáticas o recreativas ligadas a los pueblos que integran la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila.

Este es el objetivo que se ha marcado la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León con un conjunto de intervenciones que tiene previsto llevar a cabo en la Reserva Natural, para cuya ejecución, que será financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, se convocó un proceso de adjudicación al que concurrieron cinco empresas. Tras la valoración de todas las ofertas, finalmente los trabajos previstos se han adjudicado por un importe de 342.900 euros y el plazo de ejecución es de ocho meses.

La memoria elaborada para licitar las mejoras previstas detalla que las Lagunas de Villafáfila albergan un gran número de instalaciones de uso público, entre las que se encuentran la Casa del Parque, rutas e itinerarios en torno a las Lagunas, los observatorios de fauna o las áreas temáticas o recreativas en diversos pueblos enclavados en la Reserva Natural.

Todas las instalaciones tienen como objetivo conseguir un desarrollo económico de la zona, atrayendo a visitantes interesados en disfrutar del paisaje cerealista y del complejo lagunar. Las intervenciones previstas se desarrollarán en diferentes municipios zamoranos como Villafáfila, Revellinos, Villarrín de Campos, San Agustín del Pozo, Tapioles, Villalba de la Lampreana, Manganeses de la Lampreana, Cañizo, Villárdiga, San Martín de Valderaduey y Cerecinos de Campos.

El espacio protegido de las Lagunas de Villafáfila, como resalta la Fundación, es una de las más importantes áreas de invernada de la Península Ibérica, al ser el refugio de una gran cantidad y variedad de aves migratorias. A su vez, las parcelas de secano, conservan una de las mayores poblaciones de avutardas de Europa.

Por estos motivos, la Junta lleva tiempo apostando por el desarrollo turístico de la Reserva Natural con la construcción de diversas infraestructuras que, con el paso de los años, requieren intervenciones que permitan seguir ofreciendo un servicio al turismo de la zona, así como a la población local, además de mejorar su estado y garantizar su conservación.

Observatorio de Revellinos de Campos en el que está previsto llevar a cabo mejoras. / Cedida

Entre otras actuaciones previstas, la Fundación del Patrimonio Natural tiene ejecutará mejoras en los observatorios de aves enclavados en Villarrín de Campos y en Revellinos. En ambos observatorios las actuaciones programadas se centrarán en mejorar la observación de aves de cara a los visitantes, así como su accesibilidad, además de reparar y mantener las infraestructuras y ofrecer una mayor capacidad de observación.

La actuación se centrará en la demolición de los observatorios y la posterior cimentación de los nuevos, la adecuación de una nueva cubierta y de los acabados con un enfoscado de mortero y la instalación de seis ventanales fijos. Asimismo, en el marco de la intervención prevista se llevarán a cabo actuaciones de mejora en los accesos y en el aparcamiento del observatorio de Otero de Sariegos que pasará a ser completamente accesible y que será dotado con dos telescopios adaptados a la tecnología actual.

Señalización

En el municipio de San Agustín del Pozo se acometerán diversas actuaciones como la renovación de las señales de entrada al espacio natural, de una fuente y de la direccional en el pueblo, junto al frontón que indica el área recreativa, al margen de la protección en carpintería de madera de tres bancos. La Fundación del Patrimonio Natural también llevará a cabo actuaciones en Revellinos de Campos, municipio en el que procederá a la retirada de la señal del cruce de la carretera y del cartel de las Salinas de la carretera de Tapioles para proceder a la renovación de la señal de entrada al espacio natural y la reposición del cartel informativo del pueblo.

Además, en la zona de las Salinas en el entorno del observatorio de Litri está previsto adecuar una nueva área recreativa con un cenador de madera dotado con mesas y bancos de madera, la plantación de diez ejemplares de álamo y el apeo de árboles de mal estado, además de reponer carteles informativos y renovación de señales. En el municipio de Tapioles está previsto renovar señales y mejora la alameda con actuaciones de poda, resalveo y eliminación de chupones, al margen de la descolmatación y adecuación de la charca, mediante el desbroce de perímetro y retirada de lobos.

El proyecto ideado por la Fundación del Patrimonio Natural también incluye una intervención en Villárdiga, municipio en el que el área recreativa existente precisa una adecuación y mejora. Por este motivo, está prevista la limpieza y desbroce de la zona, la retirada de juegos infantiles en desuso e instalación de nuevos elementos de juego o la poda del arbolado existente.

Camino del observatorio de Otero de Sariegos. / Cedida

Por otra parte, en San Martín de Valderaduey se llevará a cabo la conversión de una parcela dentro del pueblo en un área recreativa con mesas-bancos tipo picnic, una zona de juegos infantiles y una fuente de agua con un sistema de riego por goteo para suministrar agua a los árboles. En Cañizo y en Villarrín de Campos se renovarán señales y mejora de mobiliario como mesas.

En la misma línea, en Manganeses de la Lampreana se llevará a cabo el cambio de una señal de entrada al espacio natural, mientras que el área temática de Junciel se procederá a la limpieza, poda y desbroce, además de recolocar mesas picnic. En el área recreativa de la Laguna grande se ejecutarán mejoras en las mesas y bancos, aunque también se construirá un cenador. En Cerecinos de Campos se repondrá el cartel del municipio y se mejorará el área recreativa.

Villafáfila también se beneficiará de las actuaciones proyectadas con la renovación de la señal de entrada al espacio natural, mientras que en el área de caravanas se construirá un cenador de madera y se plantarán 15 árboles. En el caso de Otero de Sariegos está previsto retirar las señales de límite de observación de aves que están oxidadas y del pilón, así como los bolardos situados delante del palomar.

Además, en Villalba de la Lampreana se ejecutarán actuaciones de poda, desbroce y tratamiento de madera de tres mesas de picnic. El proyecto también incluye actuaciones de mejora en la Casa del Parque El Palomar, tales como el cambio de 30 postes de vallado de malla deteriorados por la humedad y la salinidad, la reposición de 60 metros de vallado, la limpieza de la cubierta del edificio, la reparación de poyatas de observatorios.