Las olas de calor convierten las zonas de baño en las grandes protagonistas del verano rural

La comarca natural de Aliste, Tábara y Alba se ha metido a corazón abierto en una época estival marcada en sus inicios por unas olas de calor que han convertido a las zonas de baño naturales y artificiales en algo vital para plantar cara a unas insoportables temperaturas.

En un área geográfica con 31 municipios y 102 núcleos de población solo siete pueblos cuentan con piscinas municipales abiertas: Alcañices, Rabanales, San Vitero, Villalcampo, Muelas del Pan, Tábara y Moreruela de Tábara.

La primera piscina alistana, que aún hoy sigue en activo, fue construida hacia 1944 como parte del Campamento Juvenil de Verano “San Ignacio de Loyola” en San Pedro de las Herrerías, justo a orillas del río Aliste y en pleno corazón de la Sierra de la Culebra. Una infraestructura de baño que durante décadas fue utilizada cada verano por niños llegados de toda España.

Alcañices cuenta en el barrio de “La Atalaya” con unas de las piscinas más concurridas de toda “La Raya” de España y Portugal al estar ubicada en el pueblo más grande de Aliste, pero también por la presencia de bañistas tanto alistanos como trasmontanos. En julio abre de 16 a 20 horas y ya en agosto se adelanta su apertura a las 12 de la mañana.

Las piscinas de Rabanales de Aliste son otras de las que gozan de más prestigio, pues aparte de prestar servicio también al resto de pueblos del municipio (Fradellos, Mellanes, Matellanes, Grisuela y Ufones), son el principal punto de destino de otros municipios colindantes que carecen de zona de baño como es el de Gallegos del Río (Valer de Aliste, Domez de Alba, Flores, Tolilla, Puercas y Lobee) o San Vicente de la Cabeza (Bercianos, Palazuelo de las Cuevas y Campo grande).

Piscina de Rabanales / Chany Sebastián

Hacia el “Bajo Aliste” las alternativas en lo referente a piscinas son las de Muelas del Pan y Villalcampo; mientras que Ricobayo de Alba cuenta con la playa fluvial de “Las Revueltas” única reconocida oficialmente como tal, en el embalse del río Esla. También está abierta y prestando sus servicios la de San Vitero.

En la subcomarca tabaresa están las piscinas “Ángel Martín Azcona” de Tábara y las de Moreruela de Tábara. La Tierra de Alba es la única de las tres subcomarcas sin piscina con los cual la más a mano y cercana es la Andavías en la Tierra del Pan. Además, añadir que el Ayuntamiento de Figueruela de Arriba está acondicionando la piscina y se abrirá en cuanto esté lista en los próximos días.

La “Raya” de España (Aliste) y Portugal (tras so Montes) cuenta con las áreas recreativas de “La Chanera” de Nuez y “Molino do Colado” de Quintanilha separadas y a la vez unidas por las aguas internacionales del río Manzanas. El lugar cuenta con una “Zuda” (presa) pero en ningún caso se trata de una playa fluvial como tal por lo cual cada cual es responsable de su uso.

Operario de la piscina de Rabanales realizando tareas de limpieza / Ch. S.

Si bien es verdad que los emigrantes y sus descendientes ya han comenzado a regresar a sus pueblos mayores, ahora, en julio, principalmente los jubilados, la avalancha llegará a lo largo del mes de agosto en que la mayoría de los pueblos celebran sus fiestas patronales.

Algunos años el principal problema para la campaña de baño eran las temperaturas al refrescar un problema que no parece que vaya a darse este año, pues las altas temperaturas parecen estar más que aseguradas y las piscinas más que un reclamo se convierte en una necesidad.

Antiguamente, las principales áreas de baño eran los ríos Aliste, Frío, Cabrón, , Castrón, Cebal, Angueira y Mena, una actividad perdida a causa de dos factores: por un lado, las aguas naturales y cristalinas perdieron su pureza con la llegada en los años setenta del siglo XX de las redes de saneamiento de aguas residuales de los pueblos cuyos vertidos terminan en los ríos y, por otra parte, porque la mayoría de ellos dejan de correr en verano, salvándose únicamente el río Manzanas en su recorrido fronterizo y el Frío desde su nacimiento en la Sierra de la Culebra a su paso por los términos de Sarracín y Riofrío hasta Valer de Aliste.