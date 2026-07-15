El nuevo consultorio de Fermoselle será una realidad antes de 2028

El Ayuntamiento de Fermoselle da un paso firme con la licitación de la primera fase del nuevo consultorio de atención primaria orientado a garantizar la correcta prestación de servicios a una población aproximada de 1.352 habitantes. Un proyecto que permitirá unificar los servicios asistenciales en un único espacio que ya acoge la base operativa de la S.V.A.E. (ambulancia de Soporte Vital Avanzado de Enfermería) para la atención de urgencias y emergencias sanitarias en el edificio antiguamente destinado a escuelas de Educación Infantil.

La necesidad de abordar este proyecto nace de las “condiciones limitadas” que presenta el actual consultorio para atender a la población adscrita del núcleo de Fermoselle (que suma unos 1.130 habitantes según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística de enero de 2025) y de las localidades de Cibanal (69 habitantes), Formariz (70), Fornillos de Fermoselle (46) y Pinilla de Fermoselle (37), pertenecientes al municipio de Villar del Buey aunque con demarcación médica y administrativa en la villa.

En concreto, el futuro consultorio pasará a ocupar la planta baja de las antiguas escuelas, manteniéndose el resto de espacios (primera planta y planta baja cubierta) reservados para la S.V.A.E., que viene prestando sus servicios en la villa desde julio de 2022.

El proyecto se dividirá en dos fases por un importe conjunto que rondará los 280.000 euros. La primera fase sale a licitación por un presupuesto base de 102.281,63 euros (impuestos incluidos) financiados al 70% por la Diputación Provincial de Zamora y al 30% por el Ayuntamiento de Fermoselle. Las obras deberán justificarse antes del 31 de diciembre de este año.

La primera fase contempla la reorganización de los espacios en una superficie útil de 217,6 metros cuadrados frente a las "reducidas" instalaciones actuales en el barrio de Santa Colomba, tal y como destaca el alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo Vicente.

Un área de Urgencias con dos salas para extracciones y aerosoles

El actual consistorio se limita a una angosta sala de espera (dividida en la época del Covid para asegurar el doble circuito) que da acceso a las cuatro consultas (dos de medicina y dos de enfermería), siendo estas últimas interiores y sin ventilación por lo que “no garantizan las adecuadas condiciones de salubridad”.

Unos espacios que se verán notablemente ampliados con las nuevas instalaciones ubicadas en la calle Moralina. En total se proyectarán dos zonas: la de atención médica contará con cuatro consultas y una sala de estancia-reunión con aseo y vestidor.

Por otra parte, se habilitará un área de Urgencias con estancias independientes destinadas a una sala de análisis clínicos (extracción de sangre) y otra destinada al suministro de aerosoles, zona de espera, recepción y distribuidor con acceso independiente desde el exterior.

Los usuarios contarán con dos aseos, uno de ellos adaptado a personas con movilidad reducida. Asimismo, se habilitarán dos almacenes destinados al material médico y a la custodia de los residuos generados para su posterior retirada y gestión.

Plano de las obras del futuro consultorio en la primera planta de las antiguas escuelas / LOZ

La segunda fase de la ejecución se centrará en el revestimiento exterior con la sustitución de las actuales ventanas de aluminio por una carpintería de alta eficiencia con triple acristalamiento y la instalación de un sistema de climatización por aerotermia. La previsión pasa por poder licitar a inicios del próximo la segunda fase (por valor de otros 175.000 euros) y completar la ejecución del consultorio antes de finales de 2027, unos plazos claves para evitar el encarecimiento de los materiales y el consecuente desfase presupuestario.

Para asegurarse los fondos necesarios, el Ayuntamiento de Fermoselle dispondrá adicionalmente de un "colchón económico" en el que incorporará el montante procedente de la recaudación de fondos particulares y de donaciones comprometidas.

El centro de salud, una reivindicación histórica

El nuevo espacio plantea unas instalaciones compatibles con la puesta en funcionamiento de un futuro centro de salud, una de las demandas históricas para prestar una atención asistencial “diferenciada” en la zona. El regidor municipal enmarca esta reivindicación en lo dispuesto en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural Arribes del Duero que especifica que “se deberá optimizar el servicio sanitario prestado a los núcleos de población del Espacio Natural”.

Un servicio al que este artículo 31-11 -destinado a los criterios para la dinamización socioeconómica y la mejora de la calidad de vida- incorpora aquellas “necesidades adicionales que el uso público del Espacio del Parque Natural pueda generar”.