Manganeses de la Lampreana renueva con una marcha su compromiso con la lucha contra el cáncer

Manganeses de la Lampreana volverá a demostrar su compromiso con la lucha contra el cáncer durante la celebración de la tercera edición de una marcha solidaria, que tendrá lugar el 5 de agosto, a partir de las 20.00 horas.

La marcha partirá desde el Ayuntamiento de Manganeses de la Lampreana y concluirá en la plaza de la Iglesia. La iniciativa está abierta a personas de todas las edades, ya que combina deporte, convivencia y solidaridad.

El objetivo de la iniciativa es recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), con la intención de apoyar los servicios que presta a pacientes oncológicos y a sus familiares, así como aportar recursos a la investigación de la enfermedad.

Cartel promocional de la iniciativa solidaria. / Cedida

En la marcha colaboran el Ayuntamiento, establecimientos y entidades locales y las inscripciones, que tienen un coste de 10 euros, incluyen una camiseta, agua, fruta, un bocadillo y diversos obsequios aportados por colaboradores.

Las personas interesadas en participar pueden formalizar su inscripción en el Ayuntamiento de Manganeses de la Lampreana, desde el 29 de julio, en horario de 12.00 a 13.30 horas, y por la tarde, desde las 19.00 hasta las 20.30 horas.

La organización anima a vecinos, visitantes y amantes del deporte a participar en esta marcha solidaria, que se ha consolidado como una muestra del compromiso colectivo frente al cáncer y que cuenta con el respaldo de numerosas empresas, asociaciones y colaboradores de la comarca, cuya implicación hace posible el desarrollo de esta iniciativa solidaria.