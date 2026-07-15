"Las lavanderas de Soria" abre la programación cultural del Centro Cívico de Otero de Sanabria

Tras el éxito que tuvo el programa de envejecimiento activo, el nuevo Centro Cívico de Otero de Sanabria ha decidido seguir ampliando su programación con una apuesta muy fuerte por la cultura y la memoria de los entornos rurales. Por eso, el próximo sábado 18 de julio, se estrenará en este centro cívico el ciclo verano cultural con la proyección del documental "Las Lavanderas de Soria", de la directora Nuria Peña, y tras la finalización de estas se producirá un coloquio abierto bajo la moderación de Javier Prada.

La elección de esta pieza audiovisual no ha sido pura casualidad. Aunque esta se desarrolla en la provincia de Soria, su capacidad de mostrar el esfuerzo, la dignidad y el papel de las mujeres hace que este documental conecte con los recuerdos de muchas familias sanabresas.

Además, han querido destacar que durante generaciones las mujeres fueron el sostén silencioso de nuestro pueblo, pues cuidaban a la familia, trabajaban en las huertas, atendían el ganado y afrontaban duras tareas cotidianas, como el lavado de la ropa en los ríos y lavaderos.

Cartel proyección documental Vernao Cultural / Cedida

Por eso, tras esta primera cita del verano cultural, la Asociación Cultural Nuestra Señora de los Remedios de Otero quiere seguir consolidando este Centro Cívico como un espacio de encuentro abierto a la convivencia, el aprendizaje y la cultura.

Finalmente, desde la asociación no solo se invita a participar en esta actividad a los vecinos de Otero, sin que también se invita a todos los vecinos y visitantes de Sanabria a formar parte de estas actividades que sirven para mostrar el esfuerzo ye l trabajo que se realizaba antaño.