Apalean a un gato y lo arrojan a un tejado en Villalpando: hay cinco menores implicados

La Guardia Civil de Zamora, a través de componentes del Puesto de Villalpando, ha procedido a la investigación de tres menores como supuestos autores de un delito de maltrato animal con resultado de muerte.

En este hecho ocurrido a finales del mes de junio en la localidad de Villalpando, habrían estado implicados 5 menores de edad, los tres investigados y otros dos menores inimputables debido a la edad.

Según la información aportada y las pruebas obtenidas, varios menores conducen y guían a dos gatos a lo largo de una calle, otro de los jóvenes espera al final de esa calle provisto de un palo, y a la llegada a su altura de uno de los gatos, le habría asestado un golpe que habría dejado al gato mal herido, muriendo posteriormente, siendo arrojado por los menores a un tejado de una edificación próxima.

Las diligencias efectuadas, y pruebas obtenidas fueron entregadas en el día de ayer en la Fiscalía del Menor en Zamora, autoridad competente en estos casos.