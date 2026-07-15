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Apalean a un gato y lo arrojan a un tejado en Villalpando: hay cinco menores implicados

Tres de los menores han sido investigados como supuestos autores de un delito de maltrato animal con resultado de muerte, siendo los otros dos inimputables debido a su edad

La Guardia Civil durante la investigacion de un caso de malrtato animal en Villalpando.

La Guardia Civil durante la investigacion de un caso de malrtato animal en Villalpando. / Guardia Civil de Zamora

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Estefanía Vega

Villalpando

La Guardia Civil de Zamora, a través de componentes del Puesto de Villalpando, ha procedido a la investigación de tres menores como supuestos autores de un delito de maltrato animal con resultado de muerte.

En este hecho ocurrido a finales del mes de junio en la localidad de Villalpando, habrían estado implicados 5 menores de edad, los tres investigados y otros dos menores inimputables debido a la edad.

Según la información aportada y las pruebas obtenidas, varios menores conducen y guían a dos gatos a lo largo de una calle, otro de los jóvenes espera al final de esa calle provisto de un palo, y a la llegada a su altura de uno de los gatos, le habría asestado un golpe que habría dejado al gato mal herido, muriendo posteriormente, siendo arrojado por los menores a un tejado de una edificación próxima.

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Las diligencias efectuadas, y pruebas obtenidas fueron entregadas en el día de ayer en la Fiscalía del Menor en Zamora, autoridad competente en estos casos.

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