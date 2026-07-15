Abierto el plazo para acceder a las ayudas para mejorar la seguridad en el campo y fomentar las razas autóctonas: más de 1,4 millones

La Diputación de Zamora abre hoy el plazo de presentación a cuatro convocatorias del sector agrícola y ganaderos por valor de 1.442.000 millones de euros. Las líneas de ayudas, publicadas hoy en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) permitirán financiar la realización de actividades de mejora de las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo, la compra de de collares con función 'vallado virtual' así como el fomento de sistemas extensivos basados en la producción de las razas bovinas alistana-sanabresa, sayaguesa, caprina cabra y de la raza asnal zamorano-leonesa.

Las ayudas se enmarcan en la apuesta de la institución provincial de impulsar la modernización del sector primario y la conservación de las razas autóctonas salvaguardando la salud de los trabajadores y de sus explotaciones como una fuente de riqueza, empleo y oportunidades en el medio rural. Unas actividades que además contribuyen a fijar población y a fortalecer el tejido productivo de las comarcas rurales de la provincia.

Los interesados en concurrir a estas subvenciones cuentan con un plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP. Mañana, jueves 16 de julio, se abriría, por tanto, el plazo de presentación de solicitudes, que pueden formalizarse tanto a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Zamora como de manera presencial, en papel, a través del Registro General de la Diputación de Zamora.

662.000 euros para la protección de agricultores y ganaderos

La convocatoria de subvenciones para financiar la realización de actividades de mejora de las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo tiene como fin la modernización de instalaciones y maquinaria, la mejora de accesos y el reforzamiento de la protección de los trabajadores del sector agrario, contribuyendo a modernizar el sector primario zamorano, reforzar la prevención de riesgos laborales y favorecer unas condiciones de trabajo más seguras para agricultores y ganaderos.

Con un presupuesto total de 662.000 euros, esta línea de ayudas va dirigida a las personas físicas, personas jurídicas, cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación, comunidades de bienes y sociedades civiles, todas ellas constituidas con ánimo de lucro, que estén encuadradas dentro del CNAE 01 (actividades de agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas), y que realicen actividades de mejora de la seguridad y salud de los trabajadores de los centros de trabajo ubicados en municipios menores de 2.000 habitantes de la provincia.

Entre las actuaciones que podrán ser objeto de subvención se incluyen la adquisición o adaptación de maquinaria agrícola y ganadera (incluidos vehículos automotrices de retirada de cadáveres), y sus sistemas antivuelco y señales acústicas marcha atrás; el acondicionamiento de naves agrícolas y ganaderas; la mejora de lugares de almacenamiento de productos agrícolas, ganaderos, carburantes o fitosanitarios; la mejora de accesos a las instalaciones; o la adquisición e instalación de desfibriladores portátiles semiautomáticos (DESA), así como la formación para su uso.

La convocatoria prevé cubrir hasta el 85% de los gastos justificados por cada solicitante de las ayudas.

600.000 euros para collares con función 'vallado virtual'

La segunda convocatoria dirigida a la adquisición de collares con función "vallado virtual" para ganaderos de bovino, equino y caprino de la provincia tiene como fin fomentar sistemas ganaderos extensivos y contribuir a la prevención de incendios forestales.

Esta ayuda económica de pago único va dirigida a titulares de explotaciones ganaderas de bovino, equino y caprino de la provincia de Zamora y cubre tanto la adquisición de collares con función de 'vallado virtual' como la de baterías y cargadores para estos dispositivos. El presupuesto para esta convocatoria asciende a los 600.000 euros y el Servicio de Agricultura, permitirá deducir hasta el 50% del importe justificado.

137.000 euros para las razas alistana-sanabresa y sayaguesa y cabra de las mesetas

La tercera de las convocatorias de ayudas de Agricultura y Ganadería persigue el impulso de sistemas extensivos basados en la producción de las razas bovinas alistana-sanabresa y sayaguesa y caprina cabra de las mesetas.

Esta línea de subvenciones va dirigida a los titulares de explotaciones ganaderas de estas razas, siempre que estén ubicadas en la provincia de Zamora. Se trata de una ayuda económica de pago único por la cría en pureza de ejemplares de estas razas. Para ser beneficiarios de las mismas es necesario tener inscritos animales reproductores e hijos/as en los Libros Genealógicas de las citadas razas autóctonas bovina y caprina.

Por cada vaca parida, la Diputación otorgará hasta 70 euros; por cada novilla, hasta 90 euros; por cada toro, hasta 120 euros; y por cada ejemplar de caprino, hasta 12 euros.

43.000 euros para la raza asnal zamorano-leonesa

La última de las convocatorias está destinada al fomento de sistemas extensivos basados en la producción de la raza asnal zamorano-leonesa.

Los beneficiarios de esta línea de ayudas son titulares de explotaciones de esta raza ubicadas en la provincia de Zamora. En todos los casos, son ayudas económicas de pago único por la cría en pureza de ejemplares de esta raza, ya sean burras, burresas y garañones reproductores inscritos en el Libro Genealógico de la raza.

Por cada burra parida, se abonarán hasta 350 euros por ejemplar; por cada burresa del 'Proyecto Recría', hasta 350 euros por ejemplar; y por cada garañón, hasta 400 euros por ejemplar.

Todas las solicitudes estarán a disposición en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Zamora: https://www.diputaciondezamora.es.