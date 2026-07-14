Los vinos de la Denominación de Origen Arribes triunfan un año más en la Guía Peñín

Un año más, la Guía Peñín ha vuelto a valorar de manera positiva los vinos que se elaboran en la actualidad en la Denominación de Origen Arribes. Los caldos zamoranos han vuelto a demostrar su calidad en una cata realizada por esta prestigiosa guía, considerada una de las más importantes del panorama nacional. La DO Arribes del Duero ha presentado 31 muestras, alcanzado 17 de ellas una puntuación de 90 o superior.

Entre las muestras mejor valoradas aparece un vino que alcanzó los 94 puntos sobre 100, dos se colocaron en los 93 puntos, tres lograron 92 puntos, otros tres obtuvieron una calificación de 91 y ocho obtuvieron una valoración de 90 puntos. Estas puntuaciones han vuelto a poner en manifiesto la gran calidad de estas muestras presentadas. Cabe destacar que el vino que ha alcanzado la puntación más alta con 94 puntos ha sido el 1857 tinto 2021, de la bodega Pascual Fernández-Frontera, natural de Fermoselle.

Además, esta bodega no solo ha obtenido esta puntuación, sino que otro de sus vinos, el Siete Peldaños Bastardillo Chico 2024, ha obtenido una puntuación de 93 puntos. También dentro de esta puntuación figura un vino natural de Pereña de la Ribera, de la bodega Pereña y es el vino Brutal tinto Reserva de 2016.

Respecto a los vinos que obtuvieron una valoración de 92, aparece el vino de Ahora 2024, de la Bodega Dominio de Gallo perteneciente a Villarino de los Aires. Y en Fermoselle está el vino de la Bodega Pardal y Punto y de nuevo el de la Bodega Pascual Fernández, siendo estos el Sabrina Bruñal Tinto crianza 2023 y el Siete Peldaños Puestas en Cruz Blanco 2021 respectivamente. En la franja de los 91 puntos, vuelve a figurar un vino de Fermoselle de la Bodega y Viñedos Bruneo, el vino Candana tinto, Crianza 2018 de la bodega FRG en Villalcampo y otra vez la Bodega de Pereña y su vino Gran Abadengo Tinto Crianza 2020.

Al poner la mirada en aquellos vinos que obtuvieron una calificación de 90 puntos, aparecen Siete Peldaños Blanco Barrica 2021 y Siete Peldaños Blanco Malvasía de bodegas Pascual Fernández-Frontera, el Olvido blanco puesta en Cruz 2024 de Bodegas Valperdiz, el Condado de Fermosel 2015 de bodegas Ocellvm Duri y el Bruneo Tinto crianza Juan García 2023 de Bodegas y Viñedos Brueno. Para finalizar con esta franja de los 90 puntos, aparecen los vinos Arribes de Vettonia Tinto reserva 2021, el Arribes de Vettonia Tinto Roble 2023 y el Lobato blanco 2023 pertenecientes los dos primeros a la Bodega Arribes del Duero y el último a la bodega Dominio del Noveno.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Arribes cuenta con un total de 23 bodegas inscritas y 159 viticultores, que se encargan de explotar unas 302 hectáreas de viñedos.