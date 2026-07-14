Villanueva del Campo rescata su pasado histórico con un concurso de fotografías antiguas

Rescatar del olvido fotografías que retraten la vida, las costumbres o los paisajes de antaño y conservar la historia gráfica de Villanueva del Campo. Este es doble objetivo que se ha marcado la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la localidad con la convocatoria de la primera edición del concurso de fotografía antigua.

El Ayuntamiento invita a los vecinos de Villanueva del Campo y a aquellos que, aunque viven fuera mantienen un vínculo con el pueblo, a rescatar de cajones y de los álbumes familiares fotografías con las que, tras una selección previa, se montará una exposición en la Semana Cultural, que tendrá lugar en el mes de agosto. Además, las imágenes elegidas ilustrarán el calendario solidario 2027, con el que se recaudarán fondos que se destinarán íntegramente a fines benéficos.

La nostalgia y la solidaridad se dan la mano en esta novedosa iniciativa impulsada por la concejalía de Cultura, que pretende poner en valor el patrimonio inmaterial de la localidad. Por este motivo, con la convocatoria del concurso, se buscan imágenes que capturen la esencia de Villanueva del Campo, tales como labores agrícolas tradicionales, fiestas patronales de hace décadas, edificios que se mantengan en pie o que hayan desaparecido y retratos de la vida cotidiana.

Doble objetivo

Responsables de la organización del certamen reconocen que el objetivo de la iniciativa “es doble”. Por un lado, e pretende conservar la historia gráfica del pueblo digitalizando las fotografías remitidas al concurso y, por otro, se busca “transformar esos recuerdos en ayuda real para quienes más lo necesitan”, ya que la recaudación íntegra de la venta de los calendarios será donada a causas benéficas.

El plazo de recepción de las fotografías se prolongará hasta el 31 de julio y los participantes las podrán remitir escaneadas al correo ayuntamiento@villanuevadelcampo.net o podrán presentar las originales en el Ayuntamiento, donde serán escaneadas y devueltas a sus propietarios.

Un jurado integrado por miembros de la Corporación Municipal y expertos en fotografía será el encargado de seleccionar la imagen ganadora para lo que tendrá en cuenta su valor histórico, emotividad y calidad técnica.

Por último, Villanueva del Campo confía en que “una mirada al pasado puede ser una forma de construir un futuro más solidario”.