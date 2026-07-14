Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta GESOP sobre ZapateroZamora cierra su anillo verde: 20 kilómetrosCinco días incomunicados en varios pueblos de AlisteInvidentes en ZamoraFallece el concejal del PSOE Cesáreo Alonso Centeno
instagramlinkedin

Villanueva del Campo rescata su pasado histórico con un concurso de fotografías antiguas

El Ayuntamiento lanza la primera edición del certamen y las mejores imágenes se exhibirán en una exposición durante la Semana Cultural e ilustrarán un calendario solidario

Edificio del Ayuntamiento de Villanueva del Campo.

Edificio del Ayuntamiento de Villanueva del Campo. / Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

M. J. Cachazo

Rescatar del olvido fotografías que retraten la vida, las costumbres o los paisajes de antaño y conservar la historia gráfica de Villanueva del Campo. Este es doble objetivo que se ha marcado la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la localidad con la convocatoria de la primera edición del concurso de fotografía antigua.

El Ayuntamiento invita a los vecinos de Villanueva del Campo y a aquellos que, aunque viven fuera mantienen un vínculo con el pueblo, a rescatar de cajones y de los álbumes familiares fotografías con las que, tras una selección previa, se montará una exposición en la Semana Cultural, que tendrá lugar en el mes de agosto. Además, las imágenes elegidas ilustrarán el calendario solidario 2027, con el que se recaudarán fondos que se destinarán íntegramente a fines benéficos.

La nostalgia y la solidaridad se dan la mano en esta novedosa iniciativa impulsada por la concejalía de Cultura, que pretende poner en valor el patrimonio inmaterial de la localidad. Por este motivo, con la convocatoria del concurso, se buscan imágenes que capturen la esencia de Villanueva del Campo, tales como labores agrícolas tradicionales, fiestas patronales de hace décadas, edificios que se mantengan en pie o que hayan desaparecido y retratos de la vida cotidiana.

Doble objetivo

Responsables de la organización del certamen reconocen que el objetivo de la iniciativa “es doble”. Por un lado, e pretende conservar la historia gráfica del pueblo digitalizando las fotografías remitidas al concurso y, por otro, se busca “transformar esos recuerdos en ayuda real para quienes más lo necesitan”, ya que la recaudación íntegra de la venta de los calendarios será donada a causas benéficas.

El plazo de recepción de las fotografías se prolongará hasta el 31 de julio y los participantes las podrán remitir escaneadas al correo ayuntamiento@villanuevadelcampo.net o podrán presentar las originales en el Ayuntamiento, donde serán escaneadas y devueltas a sus propietarios.

Un jurado integrado por miembros de la Corporación Municipal y expertos en fotografía será el encargado de seleccionar la imagen ganadora para lo que tendrá en cuenta su valor histórico, emotividad y calidad técnica.

Noticias relacionadas y más

Por último, Villanueva del Campo confía en que “una mirada al pasado puede ser una forma de construir un futuro más solidario”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los trabajadores de Medio Ambiente en Zamora lloran la prematura muerte de su compañera Rosa Ana
  2. Circulación cortada por el granizo y un vehículo volcado colapsan el tráfico en la A-52
  3. La batalla de un alcalde de Sanabria contra el despilfarro de agua por parte de los vecinos: acude a la Guardia Civil
  4. Tráfico paralizado a la entrada del Puente de la Estrella
  5. Fallece el 'histórico' concejal del PSOE en Villafáfila, Cesáreo Alonso Centeno
  6. Suspenden el puesto de jefe de estudios del instituto de Puebla de Sanabria: el Consejo Escolar, en pie de guerra
  7. Este es el municipio pionero de Zamora en abrir comedores sociales
  8. Zamora entra en el negocio del CO₂: dos pueblos se lanzan a capturar fondos de empresas contaminantes plantando nuevos bosques

Villanueva del Campo rescata su pasado histórico con un concurso de fotografías antiguas

Un nuevo fuego nocturno en medio de la oleada que mantiene en vilo a la población de San Ciprián

Un nuevo fuego nocturno en medio de la oleada que mantiene en vilo a la población de San Ciprián

Lonja de Zamora (14 de julio de 2026): Los lechones encadenan una semana más con un precio a la baja

Lonja de Zamora (14 de julio de 2026): Los lechones encadenan una semana más con un precio a la baja

Consulta aquí el programa completo de fiestas en Corrales del Vino: ¿qué hay hoy?

Este es el municipio de Zamora donde conviven once nacionalidades

Este es el municipio de Zamora donde conviven once nacionalidades

El Tesoro de Arcillera: unas joyas alistanas que con 20 siglos cautivan en el Museo Británico de Londres

El Tesoro de Arcillera: unas joyas alistanas que con 20 siglos cautivan en el Museo Británico de Londres

Fallece el "histórico" concejal del PSOE en Villafáfila, Cesáreo Alonso Centeno

Fallece el "histórico" concejal del PSOE en Villafáfila, Cesáreo Alonso Centeno

Cinco días incomunicados: la historia de nunca acabar, de nuevo en tres pueblos de Aliste

Cinco días incomunicados: la historia de nunca acabar, de nuevo en tres pueblos de Aliste
Tracking Pixel Contents