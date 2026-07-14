Un varón resulta herido en un accidente en Vega de Villalobos

A las 18.12 de la tarde de este martes, 14 de julio se ha producido un accidente en el kilómetro 89 de la Carretera Benavente-Palencia (N-610) cuando un camión se ha salido hacia la mediana, quedando atravesado en la carretera.

En el incidente ha resultado herido un varón que ha necesitado asistencia sanitaria. Hasta el lugar de los hechos, en la localidad terracampina de Vega de Villalobos se han trasladado medios de Emergencias Sanitarias - Sacyl y también se ha dado aviso a la Guardia Civil.