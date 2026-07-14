El Tesoro de Arcillera: unas joyas alistanas que con 20 siglos cautivan en el Museo Británico de Londres

El municipio de Fonfría (Bermillo de Alba, Fornillos de Aliste, Brandilanes, Moveros, Arcillera, Castro de Alcañices y Ceadea) forma parte vital de La Raya de España y Portugal al colindar parte de su territorio con las freguesías de Paradela, Ifanes, Constantim y Cicouro, pertenecientes al concelho de Miranda do Douro, unos lindes que marcan las “Marras” de la frontera seca alistana y trasmontana desde el 29 de septiembre de 1864.

El municipio en sus inicios (1850) estaba formado por cinco pueblos: Fonfría, Bermillo, Brandilanes, Castro y Carbajosa. Núcleo este último que fue disgregado para incluirlo en el Ayuntamiento de Cerezal, al desaparecer este terminaba en Villalcampo. La composición actual data del 19 de mayo de 1973 cuando se disolvió el Ayuntamiento de Ceadea pasando a Ceadea, Arcillera, Moveros y Fornillos a Fonfría. Mellanes pasó a Rabanales y Vivinera a Alcañices.

El día 1 de febrero de 1983 se creaba y ponía en marcha el Colegio Comarcal de EGB que en su inicio acogía alrededor de 300 alumnos de Bermillo, Brandilanes, Castro, Cerezal, Castillo de Alba, Flores, Fonfría, Fornillos, Gallegos del Río, Lober, Pino del Oro, Puercas, Tolilla, Poblado del Salto de Castro, Samir de los Caños, Valer, Vide, Videmala, Villaflor y Villanueva de los Corchos.

Si se busca un paraíso natural rico en biodiversidad de fauna y flora habremos de dirigir nuestros pasos hacia la conocida como Ribera de Brandilanes, un remanso de paz y sosiego con puentes de piedra de cantería y aguas puras y cristalinas donde disfrutar viendo el trasiego de cangrejos y anfibios.

Ribera de Brandinales / Chany Sebastián

Nuestra Señora la Virgen de la Luz es el buque insignia de los encuentros marianos en el municipio y en La Raya con la celebración cada primer domingo siguiente a San Marcos (25 de abril) de la primera romería anual hisponolusa de las “Siete Hermanas” de España y Portugal en la ermita fronteriza que hay entre Constantim y Moveros.

Allí, justo en el altonazo desde donde se avista la mayor parte de la provincia y del Planalto Mirandés, fue donde se refugiaron en el invierno del año 1158 los plebeyos del “Motín de la Trucha” tras quemar vivos a los nobles encerrados en la capitalina iglesia de Santa María la Nueva, amenazando con asentarse en Portugal, y allí aguantaron hasta obtener el perdón del rey Fernando II de León y la destitución del tenente de Zamora, el conde Ponce de Cabrera.

La “Alfarería del Agua” de Moveros lleva por lo menos 488 años abasteciendo de cántaros, barrilas y ollas a españoles y portugueses: la primera referencia escrita está en un manuscrito sobre un deslinde de 1538. Su momento álgido se vivía allá por 1956, cuando con 352 habitantes de hecho y 444 de derecho su principal oficio era el de alfarera, siendo las mujeres las principales protagonistas, pues con sus manos convertían en artesanía pura el barro extraído del pago “Los Barreros” (Las Chanas) que se oreaba luego en la “Peña el Caño”.

En los hornos de Moveros se cocían una media de 60 cántaros y 50 barrilas por hornada, aunque había algunos con capacidad para 80 cántaros y 80 barrilas. La producción anual solía situarse en nueve cochuras (cocidos) equivalente a unos 1.080 cacharros (540 cántaros y 540 barrilas) lo que daba un promedio de 2,9 piezas diarias. En 1958 había alrededor de 25 alfareras que habían descendido a 10 en 1973. Hoy los últimos alfareros son los hermanos Mari Carmen y Paco Pascual Prieto.

Mari Carmen, alfarera de Moveros / Chany Sebastián

Fornillos de Aliste fue durante siglos uno de los pueblos con más actividad comercial relacionada con el granito. De sus canteras salió la mayor parte de la “Cantería” con la que se construyeron las torres de las iglesias de la Vicaria de Aliste y sus pilas bautismales. Toda una odisea porque aparte de tener que sacar las piedras a pico y pala y labrarlas, su peso era descomunal y había que transportarlas hasta los pueblos con rústicos carros tirados por bueyes y vacas.

El 19 de agosto de 1921 nacía seguramente el hijo más ilustre del municipio, Antonio Álvarez Pérez, que con sólo 19 años, en 1940, nada más terminar la Guerra Civil, inició su labor como maestro en la aldea de Quirós en Asturias. Su obra más reconocida fue la Enciclopedia Álvarez, cuyo Primer Grado (Elemental) para niños de 6 a 8 años veía la luz en 1953 y el Segundo y Tercer Grado en 1954. Toda la España de la época se formó con ella.

Entre 1953 y 1966 (llegada de la EGB: Educación General Básica), se vendieron más de 33 millones de ejemplares de sus obras. Fallecido con 83 años (el 13 de agosto de 1983 en Alicante) tiene en su pueblo y en su memoria la Casa del Maestro & Museo de Antonio Álvarez.

Las aguas del río Duero, que marcan los límites del municipio de Fonfría con Sayago, atrajeron en la posguerra la atención de Iberduero (ahora Iberdrola) que entre 1946 y 1952 allí construía el Salto de Castro inaugurado en 1957 y el Poblado que contaba incluso con cuartel de la Guardia Civil, escuela e iglesia, habitado hasta 1989.Tras la fallida compra en 2022 por parte del empresario Óscar Torres de Toledo, quien finalmente se hizo con la propiedad del Poblado del Salto del Castro fue el americano Jason Lee Beckwith, que sigue en su idea de recuperar las 44 viviendas.

El Tesoro de Arcillera, procedente de un lugar llamado Ramallas o Ravallas, “formado por tres brazaletes rematados con cabeza de serpiente y una joya de plata, 27 denarios de plata de entre el 25 y el 23 antes de Cristo” terminó repartido en 1934 en el Reino Unido: en el Ashmolean Museum de Oxford y el The Bristish Museum (Museo Británico) de Londres, uno de los más visitados del mundo, tras ser adquirido por Lawrence en 1932 a Coint de Ligandes, que a su vez en 1930 se lo habría comprado al Conde de Arcillera que lo compró a la familia Gago de Rabanales.

Todo apunta a un posible error en transcripción de Lawrence (Ravallas por Rabanales) y que podría haberse hallado en el “Castro de San Juan”, donde generación tras generación se ha transmitido, realidad o leyenda, que mientras araba un agricultor alistano la reja del arado romano se enganchó con unas “Llares de Oro” (cadena sujeta al “Calderizo” de la chimenea donde se colgaba la caldera y el pote sobre la lumbre) y otras piezas con forma de lagarto. Según el Museo Británico: “Las serpientes representaban la buena salud y la curación para las sociedades griega y romana".