Un nuevo fuego nocturno en medio de la oleada que mantiene en vilo a la población de San Ciprián

A las 22.45 horas de la noche de este 13 de julio comenzaba lo que los vecinos de San Ciprián temían días atrás, cuando ya comentaban a LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA su preocupación ante la oleada de fuegos intencionados que están asolando sus campos.

Si bien aún no se conocen las causas del suceso, se cumple lo que ya preveían los vecinos, que el pasado 2 de julio denunciaban ante este periódico hasta media docena de fuegos en varios focos: esta vez también se ha prendido el fuego una vez caída la noche.

En el operativo para controlar el incendio han participado dos cuadrillas nocturnas, dos de tierra, dos autobombas, un bulldozer y una unidad de la Guardia Civil. A las 10.30 de la mañana de este 14 de julio, el fuego pasaba a estar estabilizado, lo que quiere decir que aunque todavía no esté controlado avanza dentro de las líneas de control que establece la Junta según las previsiones de extinción. Han permanecido en la zona un agente, dos cuadrillas terrestres, una autobomba y el bulldozer.

Por el momento, se han quemado seis hectáreas de matorral en superficie forestal, que sumadas a lo perdido en siniestros anteriores, suponen una pérdida inmensa para el pueblo.

Antecedentes que preocupan al pueblo

Como se informaba el pasado 2 de julio, la Guardia Civil investiga la situación en la búsqueda del presunto pirómano que estaría prendiendo los campos de San Ciprián. En esta pequeña localidad, perteneciente al municipio de Hermisende, habitan apenas once personas durante todo el año, pero esta cifra crece en los meses de verano. Este año, vecinos y visitantes afrontan la jornada estival con un miedo que se acrecienta durante la noche porque "siempre es sobre la una de la mañana y una noche sí y otra no", de forma similar a este último siniestro.

Los vecinos no solo temen la pérdida material y del patrimonio geográfico de sus campos, también que los fuegos lleguen a las casas, que tengan que abandonarlas o que ni siquiera les dé tiempo a hacerlo.