Este es el municipio de Zamora donde conviven once nacionalidades

El Ayuntamiento de Fonfría trabaja día tras día para lograr mejorar la calidad de vida en el municipio mediante la renovación y dotación de nuevas infraestructuras y servicios públicos. La Corporación Municipal está integrada por siete ediles: Sergio López (alcalde), Gabriel González (Bermillo), Francisco Porto (Fornillos), Martín del Río (Ceadea), Marta Vicente (Moveros) y Baudilio Pérez (Brandilanes) que integran el Equipo de Gobierno del PP; y por el PSOE, Santiago Santiago (Castro).

Han sido alcaldes en la era democrática Domingo Lobo (1979 a 1991 y 1995 a 2007), Manuel del Río (1991 a 1995), Jesús Lora (2007 a 2016), José María Ríos ( 2016 a 2019) y desde 2019 Sergio López.

La campaña institucional “Objetivo 1.001 vecino: llena tu pueblo de vida” ha comenzado a dar su frutos logrando revertir la situación y que el padrón municipal de Fonfría vaya de nuevo al alza. El récord histórico a nivel poblacional se batía en 1950 al alcanzar los 1.980 residentes. A lo largo del último año, aunque los funerales superaron con creces a los nacimientos, se sumaron 31 nuevos vecinos, entre ellos numerosos extranjeros y niños alcanzándose los 794 inscritos en el padrón.

Una reversión demográfica a la que está contribuyendo la llegada a Brandilanes desde Ametlla del Vallés (Cataluña) de la comunidad autosostenible de contemplación, meditación, estudio y yoga en un entorno natural “Advaitavidya Kailas Ashram”, liderada por el monje y maestro hindú Swami Satyananda Saraswatiu de la Orden de Sri Lanka.

Es uno de los ayuntamientos que más han apostado por apoyar la natalidad con una ayuda de 300 euros anuales por niño desde su nacimiento hasta cumplir los diez años: ya se han acogido a la campaña 18 menores. Pocos municipios pueden presumir de tener inscritos en el padrón alrededor de 29 niños y menos aún que de ellos 10 (cuatro chicos y seis chicas) tengan menos de cinco años.

Son muchos los inmigrantes que están optando por el municipio como su nueva residencia hasta el punto que ya no encuentran viviendas para arrendar o comprar: de momento ya hay 41 personas nacidas en el extranjero llegados desde Portugal, Bulgaria, Francia, Alemania, Marruecos, Cuba, Argentina, Brasil, Perú y Venezuela.

El Ayuntamiento de Fonfría está apostando fuerte y concentraciones parcelarias de iniciativa privada avanzan a muy buen ritmo. La de Bermillo de Alba ya tiene luz verde a la Declaración de Impacto Ambiental a la espera de seguir sus pasos Fonfría y Fornillos. En Fonfría se concentrarán un total de 1.828 hectáreas de 557 familias repartidas en 5.698 fincas y una infraestructura rural que costará 1.576.628 euros, con 67 kilómetros y 503 metros de caminos. Bermillo reagrupará 2.000 hectáreas de 320 propietarios con 5.176 parcelas, una red viaria de 70 kilómetros y 21 metros y 1.754.40 euros de infraestructura rural. En Fornillos se verán afectadas 3.146 minifundios de 221 familias con 1.259 hectáreas, proveyendo una red de caminos de 40 kilómetros y 314 metros y 1.100.870 euros de coste.

Gracias a la iniciativa de la Corporación Municipal el municipio de Fonfría, después de cuarenta años, ha recuperado el servicio de taxi que presta un inmigrante venezolano, Henrry Nieves Fernández, nacido el 8 de abril de 1979 en Maracay. El último taxista natural del pueblo hasta 1985 había sido Francisco Escudero, que actualmente tiene 91 años.