Moralina de Sayago, sede de un encuentro cultural que pretende dinamizar la comarca

Por tercer año consecutivo, escritores, poetas, artistas, dinamizadores sociales y personas comprometidas con el futuro de Sayago mantendrán un encuentro, con la finalidad de intercambiar ideas y opiniones, todas ellas encaminadas a dinamizar la vida del medio rural y a la promoción cultural de la comarca.

El encuentro, que este año cumple su tercera edición, tendrá lugar este sábado 18 de julio, a partir de las 10.30 horas, en la Casa Rural Los Arribes de Moralina de Sayago. El evento, como resalta la organización, permitirá reforzar los lazos culturales y de amistad, aunque también servirá para poner en común proyectos e ideas que contribuyan a dinamizar Sayago.

Cartel promocional del encuentro que se celebrará en Moralina de Sayago. / Cedida

Desde la primera edición, la iniciativa surgió con la intención de fortalecer los lazos entre las personas que trabajan por la cultura y el desarrollo de Sayago, además de crear un espacio abierto de convivencia en el que poner en común ideas, compartir experiencias y presentar proyectos que impulsen el tejido social y creativo de la comarca.

El tercer encuentro se desarrollará bajo el lema “Las raíces se nutren de historias, de voces y de proyectos compartidos” y desde la organización invitan a los sayagueses a participar en una iniciativa que busca potenciar la cultura como motor de desarrollo de Sayago.

Una vez concluido el foro, los asistentes pueden participar en la comida que se celebrará en el mismo establecimiento de Moralina de Sayago.