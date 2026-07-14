Extinguido el incendio forestal en Riofrío de Aliste
Medios terrestres y aéreos se han desplazado hasta Riofrío de Aliste
O. C.
A las 19.36 horas de la tarde de este martes 14 de julio comenzó un fuego en la localidad alistana de Riofrío, cerca de la carretera y en dirección a Sarracín de Aliste.
En el operativo de extinción han participado cuatro agentes medioambientales, tres autobombas, una cuadrilla terrestre, una helitransportada ELIF/BRIF y un hidroavión, que ya se ha retirado del lugar.
Aunque el fuego está controlado, tres agentes, una cuadrilla terrestre y tres autobombas siguen vigilando de cerca la situación para terminar de sofocar el fuego.
A las 20.18 horas de la tarde se informaba de que el fuego estaba controlado, y apenas una hora más tarde se declaraba extinguido, aunque por ahora se desconoce la causa. Se mantuvieron asignados dos agentes y una autobomba para asegurar la zona.
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