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Extinguido el incendio forestal en Riofrío de Aliste

Medios terrestres y aéreos se han desplazado hasta Riofrío de Aliste

Imagen de archivo de grandes incendios forestales.

Imagen de archivo de grandes incendios forestales. / Casa del Parque de Fermoselle

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O. C.

A las 19.36 horas de la tarde de este martes 14 de julio comenzó un fuego en la localidad alistana de Riofrío, cerca de la carretera y en dirección a Sarracín de Aliste.

En el operativo de extinción han participado cuatro agentes medioambientales, tres autobombas, una cuadrilla terrestre, una helitransportada ELIF/BRIF y un hidroavión, que ya se ha retirado del lugar.

Aunque el fuego está controlado, tres agentes, una cuadrilla terrestre y tres autobombas siguen vigilando de cerca la situación para terminar de sofocar el fuego.

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A las 20.18 horas de la tarde se informaba de que el fuego estaba controlado, y apenas una hora más tarde se declaraba extinguido, aunque por ahora se desconoce la causa. Se mantuvieron asignados dos agentes y una autobomba para asegurar la zona.

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