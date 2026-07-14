Consulta aquí el programa completo de fiestas en Corrales del Vino: ¿qué hay hoy?
Este martes por la noche, cine de verano en la Plaza Mayor del pueblo
A. O.
Corrales del Vino continúa inmerso en su Semana Cultural con varios días por delante cargados de actividades para todos los públicos. Desde este martes 14 de julio el programa combina deporte, juegos infantiles, cine de verano, música, teatro, actividades acuáticas y propuestas pensadas para disfrutar del ambiente del pueblo en plena época estival.
Aquí tienes las actividades que habrá cada día en el municipio del alfoz hasta el próximo domingo:
Martes, 14 de julio
11:00 h. Concurso de ajedrez.
20:30 h. Fútbol en el campo municipal Alfonso Casaseca.
23:00 h. Cine de verano en la plaza.
Miércoles, 15 de julio
10:00 a 12:30 h. Juegos de agua en la piscina para niños de 6 a 13 años.
20:30 h. Fútbol en el campo municipal Alfonso Casaseca.
Jueves, 16 de julio
10:00 a 12:30 h. Juegos de agua en la piscina para niños de 6 a 13 años.
17:00 h. Resbalina en la calle Constitución.
20:30 h. Fútbol en el campo municipal Alfonso Casaseca.
23:00 h. Cine de verano en la plaza.
Viernes, 17 de julio
10:00 a 13:00 h. Juegos de mesa en el teatro.
21:00 h. Patrimonio sonoro en la plaza de la iglesia.
Retirada de entradas en el Ayuntamiento.
Sábado, 18 de julio
12:00 h. Kiko “El Pulpero”, acompañado con el vino de la bodega Viña Ver.
20:30 h. Fútbol en el campo municipal Alfonso Casaseca.
23:30 h. Actuación de “Soledad Luna” en la Plaza Mayor.
Domingo, 19 de julio
10:00 h.
Marcha cicloturista “Tomás Miguel”.
Inscripciones ese mismo día, media hora antes de la salida.
La Semana Cultural de Corrales del Vino encara así su recta final con un programa variado y muy veraniego, pensado para reunir a vecinos, familias, niños y visitantes en torno al deporte, la música, el agua y la convivencia.
La organización recuerda que se reserva el derecho de cambiar horarios, lugares o suspender cualquier actividad.
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