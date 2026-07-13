Villalpando se prepara para disfrutar del eclipse y la astronomía

Villalpando se prepara para disfrutar de una jornada plenamente astronómica el próximo 17 de julio. Esta jornada comenzará a las 19:00 horas con una ponencia de Juan Nolasco, divulgador del planetario de Porto, y a continuación de esta tendrá lugar una actividad a las 21:00 horas basadas en la observación astronómica.

La tarde comenzará con una charla que tendrá lugar en la biblioteca municipal. A lo largo de esta se nos contará detalles de los eclipses y mitos e historias de como se veían estos en la antigüedad. Una vez acabada esta, se continúa la jornada con una observación astronómica que tendrá lugar el aparcamiento del cementerio municipal a partir de las nueve de la noche y sin hora de finalización.

Por eso, desde el consistorio se invita a todos los vecinos formar parte de estas actividades y disfrutar del cosmos en toda su totalidad y esplendor.