Fallece el "histórico" concejal del PSOE en Villafáfila, Cesáreo Alonso Centeno

"Una persona de consenso y muy querida, que realizó una labor importantísima por Villafáfila". Con estas palabras, el alcalde de Zamora Decide en la localidad, Antonio Rodríguez, ha definido al "histórico" concejal del PSOE y, en la actualidad, teniente de alcalde, Cesáreo Alonso Centeno, cuyo inesperado fallecimiento ha provocado una profunda conmoción en Villafáfila.

De hecho, el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial por la dolorosa pérdida de Alonso Centeno, que se extenderá hasta el miércoles 15 de julio. Durante los días de luto oficial, las banderas del Ayuntamiento ondearán a media asta en señal de duelo.

Con este "gesto", el Ayuntamiento quiere expresar públicamente "su profundo pesar por tan irreparable pérdida". Y es que, como subraya, durante el tiempo en el que Alonso Centeno formó parte de la Corporación Municipal desempeñó sus responsabilidades públicas con dedicación y compromiso "al servicio de los vecinos y vecinas de nuestro municipio", aunque también contribuyó, desde el ejercicio de sus funciones, "al interés general y al progreso de la localidad".

Por los motivos expuestos, "en estos momentos de dolor", el Ayuntamiento ha trasladado su pésame y sincero afecto a su esposa, familiares, amigos y allegados, con los que comparte el "sentimiento de tristeza" por el inesperado fallecimiento de un "histórico" del PSOE y de una persona muy querida en la localidad que, durante muchos años, demostró su compromiso con Villafáfila y con sus habitantes.

Del mismo modo, ha justificado la declaración de luto oficial en una "muestra de respeto, reconocimiento y gratitud por los servicios prestados" y "como testimonio del pesar de la Corporación Municipal y de todos los vecinos".

El Ayuntamiento ha trasladado la presente declaración oficial de luto a la familia del fallecido en nombre de toda la Corporación Municipal, con el objetivo de expresar el reconocimiento y agradecimiento a Alonso Centeno, por su "dedicación al servicio público".

"Pérdida irreparable"

Visiblemente emocionado, el alcalde de Villafáfila ha lamentado una "pérdida irreparable" para el pueblo, al margen de inesperada. De hecho, Rodríguez no dudó al afirmar que Alonso Centeno siempre trabajó en beneficio del pueblo, tanto desde su cargo como concejal del PSOE en anteriores mandatos, como desde hace un año cuando asumió el de teniente alcalde, tras la dimisión por motivos personales de su compañera de partido, Yolanda Prieto.

De hecho, "estaba ilusionadísimo" con su regreso al Ayuntamiento, ya que tras su jubilación disponía de más tiempo libre para "ayudar" a la Corporación Municipal, a la que aportaba una "visión lógica", al margen de que siempre apoyaba aquellos proyectos e iniciativas que podían beneficiar al pueblo, sin reparar en las siglas.

"Se va una persona a la que quieres y no me hago a la idea", lamenta el alcalde, quien mantenía una relación de amistad con Alonso Centeno, al que definió como "un concejal que ha realizado una labor importantísima en Villafáfila".

"Era como un faro en el Ayuntamiento y una persona de consenso que lograba limar asperezas", pero siempre pensando en el beneficio de los vecinos y vecinas del pueblo, remarca Rodríguez.

Familiares, amigos y vecinos despedirán este martes 14 de julio a Alonso Centeno en la misa de funeral que será oficiada, a partir de las 12.00 horas, en la iglesia de Santa María del Moral de Villafáfila.