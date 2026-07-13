Los sanabreses, preparados para disfrutar del eclipse solar

Los merujeros ya están preparados para recibir el fenómeno del eclipse solar total gracias a las gafas homologadas repartidas por la Agrupación Zamorana de Astronomía (AZA) en el seno del taller divulgativo que ha desentrañado la importancia y rareza de este fenómeno, así como las medidas de seguridad imprescindibles de cara a su observación el próximo 12 de agosto.

La actividad, organizada por el Patronato Provincial de Turismo de Zamora e incluida en la programación del Verano Cultural del Ayuntamiento de Puebla de Sanabria, abordó las características de este fenómeno astronómico, los diferentes tipos de eclipses, las circunstancias que harán del eclipse de 2026 un acontecimiento excepcional y las medidas de seguridad imprescindibles para su observación.

El presidente de AZA, Fernando García Roncero, completó el taller con una demostración práctica de observación solar mediante telescopio entre los presentes, desde personas interesadas en la astronomía como los niños y las niñas participantes en el XXI Campus Sanabria, quienes pudieron acercarse al conocimiento científico de una forma didáctica y participativa.

El taller concluyó con el reparto de gafas homologadas para la observación segura del eclipse.

El objetivo de esta actividad es el de acercar la astronomía a personas de todas las edades y preparar a la ciudadanía para disfrutar con seguridad del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, un acontecimiento que convertirá a la provincia de Zamora en uno de los principales escenarios para su observación.