Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Casco histórico de Zamora: normas urbanísticasMonte la Reina (Toro, Zamora), sin proyectoVandalismo en Coreses (Zamora)Un zamorano a las órdenes del Cholo en el Atlético de MadridCarlos Ramos se queda en el Zamora CF
instagramlinkedin

Tierra de Campos

Un retrato del torero Andrés Vázquez: El inesperado "regalo" donado a Villalpando

La familia del autor, José Domínguez Cordero, dona la obra al Ayuntamiento, que la presentará el 25 de julio durante la tradicional "pedida" de los toros de San Roque

Detalle de la firma del autor del cuadro donado al Ayuntamiento. | CEDIDA

Detalle de la firma del autor del cuadro donado al Ayuntamiento. | CEDIDA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

M. J. Cachazo

Villalpando

Como manda la tradición, el 25 de julio Villalpando revivirá la "pedida" de los toros para las fiestas de San Roque, acto que este año tendrá un aliciente más, ya que el Ayuntamiento recibirá la obra "Retrato de Andrés Vázquez", donada a la villa por la familia de su autor, el pintor José Domínguez Cordero.

El alcalde, Emiliano de la Puente, explicó que en el preludio de la "pedida" de los toros, se celebrará el acto oficial de entrega del cuadro al Ayuntamiento de Villalpando, en el que participarán parte de los donantes y, posteriormente, será presentado "a todo el pueblo".

Desde hace meses, el Ayuntamiento trabaja para formalizar la aceptación de la obra ofrecida por familiares de uno de los hijos del pintor, Antonio Domínguez. Tras su fallecimiento, su familia decidió cederlo gratuitamente a Villalpando, la tierra natal del protagonista del retrato, el matador de toros, Andrés Vázquez.

La aceptación de la donación ha sido aprobada por la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento y la obra será incorporada al patrimonio municipal "por su valor artístico, cultural y testimonial". De hecho, el acuerdo detalla que "Retrato de Andrés Vázquez" constituye una "manifestación de la pintura figurativa de carácter intimista propia del siglo XX, vinculada al ámbito zamorano", al margen de que "contribuirá a la preservación de la memoria cultural y al enriquecimiento del patrimonio municipal de Villalpando". Una vez aceptada la donación gratuita de la obra pictórica, será incorporada al inventario de Bienes del Ayuntamiento, como bien patrimonial de carácter artístico.

En el acto de entrega de la obra, el alcalde, en nombre de los vecinos, expresará el agradecimiento de Villalpando a los donantes, aunque también está previsto reconocer la figura del pintor José Domínguez Cordero, fallecido en 1991, por su trayectoria artística y por su contribución al patrimonio cultural de la provincia de Zamora. Nacido en Madridanos en 1911, sus obras se caracterizan por la serenidad de sus paisajes, sus armoniosos bodegones y la maestría en el retrato.

Su estilo figurativo e intimista se aprecia en el "Retrato de Andrés Vázquez", obra realizada en 1964 que, a partir del 25 de julio, formará parte del patrimonio municipal de Villalpando.

Noticias relacionadas y más

En principio, como puntualizó el alcalde, el cuadro se exhibirá en uno de los pasillos del edificio del Ayuntamiento, cuyas paredes ya están decoradas con otras obras de arte.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los trabajadores de Medio Ambiente en Zamora lloran la prematura muerte de su compañera Rosa Ana
  2. Circulación cortada por el granizo y un vehículo volcado colapsan el tráfico en la A-52
  3. La batalla de un alcalde de Sanabria contra el despilfarro de agua por parte de los vecinos: acude a la Guardia Civil
  4. Suspenden el puesto de jefe de estudios del instituto de Puebla de Sanabria: el Consejo Escolar, en pie de guerra
  5. Un incendio en La Carballeda moviliza a 16 medios, tres de ellos hidroaviones
  6. Este es el municipio pionero de Zamora en abrir comedores sociales
  7. Zamora entra en el negocio del CO₂: dos pueblos se lanzan a capturar fondos de empresas contaminantes plantando nuevos bosques
  8. Me siento engañado por el Estado': David García Montes se reincorpora como alcalde de Roales con un 83% de minusvalía y denunciará a Inspección de Trabajo

Un retrato del torero Andrés Vázquez: El inesperado "regalo" donado a Villalpando

El Ayuntamiento de Coreses estalla ante los reiterados actos vandálicos en la piscina y exigirá "hasta el último céntimo" por los daños

Cambios en la Federación de Asociaciones Culturales de Aliste, Tábara y Alba: El alcalde de Muga asume de forma temporal el cargo de presidente

Villalpando se prepara para disfrutar del eclipse y la astronomía

Villalpando se prepara para disfrutar del eclipse y la astronomía

Rabanales, un territorio milenario mucho más allá del imperio romano de César Augusto

Rabanales, un territorio milenario mucho más allá del imperio romano de César Augusto

Este es el municipio agroganadero de Zamora convertido en la capital de la cría vacuno de calidad

Este es el municipio agroganadero de Zamora convertido en la capital de la cría vacuno de calidad

Tráfico paralizado a la entrada del Puente de la Estrella

Tráfico paralizado a la entrada del Puente de la Estrella

Homenajes y espectáculos ponen el broche de oro a la 32ª edición de la Concentración Internacional de Motos del Lago de Sanabria

Homenajes y espectáculos ponen el broche de oro a la 32ª edición de la Concentración Internacional de Motos del Lago de Sanabria
Tracking Pixel Contents