Un retrato del torero Andrés Vázquez: El inesperado "regalo" donado a Villalpando

Como manda la tradición, el 25 de julio Villalpando revivirá la "pedida" de los toros para las fiestas de San Roque, acto que este año tendrá un aliciente más, ya que el Ayuntamiento recibirá la obra "Retrato de Andrés Vázquez", donada a la villa por la familia de su autor, el pintor José Domínguez Cordero.

El alcalde, Emiliano de la Puente, explicó que en el preludio de la "pedida" de los toros, se celebrará el acto oficial de entrega del cuadro al Ayuntamiento de Villalpando, en el que participarán parte de los donantes y, posteriormente, será presentado "a todo el pueblo".

Desde hace meses, el Ayuntamiento trabaja para formalizar la aceptación de la obra ofrecida por familiares de uno de los hijos del pintor, Antonio Domínguez. Tras su fallecimiento, su familia decidió cederlo gratuitamente a Villalpando, la tierra natal del protagonista del retrato, el matador de toros, Andrés Vázquez.

La aceptación de la donación ha sido aprobada por la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento y la obra será incorporada al patrimonio municipal "por su valor artístico, cultural y testimonial". De hecho, el acuerdo detalla que "Retrato de Andrés Vázquez" constituye una "manifestación de la pintura figurativa de carácter intimista propia del siglo XX, vinculada al ámbito zamorano", al margen de que "contribuirá a la preservación de la memoria cultural y al enriquecimiento del patrimonio municipal de Villalpando". Una vez aceptada la donación gratuita de la obra pictórica, será incorporada al inventario de Bienes del Ayuntamiento, como bien patrimonial de carácter artístico.

En el acto de entrega de la obra, el alcalde, en nombre de los vecinos, expresará el agradecimiento de Villalpando a los donantes, aunque también está previsto reconocer la figura del pintor José Domínguez Cordero, fallecido en 1991, por su trayectoria artística y por su contribución al patrimonio cultural de la provincia de Zamora. Nacido en Madridanos en 1911, sus obras se caracterizan por la serenidad de sus paisajes, sus armoniosos bodegones y la maestría en el retrato.

Su estilo figurativo e intimista se aprecia en el "Retrato de Andrés Vázquez", obra realizada en 1964 que, a partir del 25 de julio, formará parte del patrimonio municipal de Villalpando.

En principio, como puntualizó el alcalde, el cuadro se exhibirá en uno de los pasillos del edificio del Ayuntamiento, cuyas paredes ya están decoradas con otras obras de arte.