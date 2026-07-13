Rabanales, un territorio milenario mucho más allá del imperio romano de César Augusto

Rabanales, Fradellos, Mellanes, Grisuela, Matellanes y Ufones integran uno de los municipios con más aconteceres e historia de la Península Ibérica siendo el lugar de La Raya de España y Portugal donde los castros y yacimientos arqueológicos delatan la más activa presencia del Imperio Romano, siendo emperador César Augusto, en tiempos de Curunda Caesarea.

Un municipio singular que en su conjunto atesora un histórico pasado, un ilusionante presente y un esperanzador futuro donde, dentro de su rico y variado patrimonio material e inmaterial, su principal valor son, según el alcalde Santiago Moral, sus buenas gentes: “Unos hombres y mujeres sencillos, abiertos y acogedores, que durante siglos han contribuido a escribir la insigne historia de sus seis pueblos convirtiéndolos en una digna morada donde nadie es ni se siente forastero”.

Un extenso y variado territorio rico en biodiversidad que abarca una superficie geográfica de 7.993 hectáreas de terrenos públicos y privados en el entorno de un paraíso natural regado por las aguas de los ríos Mena y Cebal, en cuyas riberas antaño fueron alma y corazón de la vida cotidiana sus molinos harineros de agua e incluso algún pisón donde se curtían los paños de lana de “Oveja Castellana Negra” para las Capas Pardas Alistanas de Honras y Respeto.

Procesión en Rabanales / Chany Sebastián

En 2018 echaba a andar el proyecto “Castrum Zoelarum” auspiciado por la Asociación Ciéntífico Cultural “Zamora Protohistórica”, el Ayuntamiento de Rabanales y la Fundación Fomento Hispania. Durante siete campañas ha desarrollado una intensa y magnífica labor de investigación con las excavaciones arqueológicas que están ayudando a desvelar las vivencias en el “Castro de la Encarnación” de Mellanes y en “El Castrico” de Rabanales.

Fue el municipio posiblemente uno de los lugares alistanos con primeros asentamientos humanos hace ya unos 5.000 años. El yacimiento arqueológico más antiguo del municipio conocido se encuentra en el “Prado los Follos” de Fradellos, cerca del pueblo, con una cronología que según los arqueólogos apunta al Calcolítico, del 3.000 al 2.000 antes de Cristo.

Tierra de profundas raíces religiosas y cuna de misioneros y monjas que dedicaron su vida a la evangelización y ayuda humanitaria por todo el mundo, uno de los hechos históricos es la puesta en marcha el 8 de mayo de 1976 de la romería de la “Virgen de Fátima” en Fradellos por parte de los Julián y Vicente Martín, hermanos claretianos del “Corazón de María”.

Hablar de Grisuela desde la más remota antigüedad es hablar de la “Fuente Fidionda”, un singular acuífero que mana justo junto al río Cebal, a cuyas aguas sulfurosas medicinales se le atribuyen propiedades curativas contra las enfermedades de la piel, por lo cual durante siglos ha sido visitada en busca de remedios naturales por gentes de los pueblos de su entorno.

Fuente Fidionda en Grisuela / Chany Sebastián

El agua es protagonista también en Matellanes con su monumental e histórica “Fuente Romana”, símbolo arquitectónico del pueblo con su fábrica de piedras de cantería (sillería granítica). También ha sido un signo vital diario de vida aportando durante siglos sus aguas a los vecinos. Su entorno fue restaurado en 2012 con ayuda del proyecto “Frontera Natural” financiado por la Unión Europea.

En Ufones destaca la ribera del río Mena, un lugar saludable donde vivir y donde nació la persona viva más longeva del municipio, la señora Margarita Calvo Ballesteros nacida el 23 de febrero de 1924. En el año 1606 el pueblo contaba con una ermita dedicada a Santa Leocadia y un humilladero de la “Santa Vera Cruz”.

En Mellanes es visita obligada el “Molino de los Genicios”, una apuesta de los vecinos por mantener viva una de las tradiciones más ancestrales y peculiares del medio rural alistano, la molienda tradicional del trigo y el centeno en blanca harina, aprovechando las aguas de los arroyos Gigoso y Cuervo antes de rendir su tributo al río Mena.

Molino de Los Genicios / Chany Sebastián

Una joya arquitectónica tras su restauración y recuperación entre 2015 y 2017 gracias al convenio con la Fundación Fomento Hispania, que propició el Campo de Voluntariado y Trabajo Internacional “Restoration of Cultural Heritage” del Servicio Internacional con voluntarios de España, Polonia, Rusia, Suiza, República Checa, México y Dinamarca.

Rabanales, la antigua Rubellus, es por sí solo un pueblo milenario que rezuma historia. Qué mejor muestra de ello que sus cuatro castros: San Juan, La Luisa, El Castrico y La Gallinera; cuyos avatares se pueden conocer en el Museo de los Castros de Aliste junto a los de los otros yacimientos de a zona: La Corona en Grisuela, Los Follos y Las Pedrizas en Fradellos y La Encarnación de Mellanes.

Gracias a la iniciativa del memorable Manuel Faúndez Rivas, allá por 1982, el municipio se ha convertido por méritos propios en el referente de los aprovechamientos micológicos en la Península Ibérica, hasta el punto que a día de hoy existen tres plantas micológicas: Faúndez Gourmet y Mico Zamora en Rabanales; y Gabemar en Fradellos. En Rabanales encontramos también el Centro de Interpretación de las Especies Micológicas (Museo Micológico).