Una potabilizadora compacta elimina la presencia de arsénico y la turbidez del agua en Almaraz de Duero

Almaraz de Duero pone fin a un problema histórico marcado por los elevados niveles de arsénico, unidos a la turbidez del agua y los valores del pH (potencial de hidrógeno) gracias a la instalación y puesta en marcha de una estación de tratamiento de agua potable (ETAP) compacta que ha supuesto una inversión de 197.000 euros financiados entre la Diputación de Zamora y el consistorio.

Con un total de cuatro sondeos, la localidad contaba con un "denominador común" como eran unos niveles de arsénico por encima de los límites recomendados para el consumo domiciliario (establecidos en los 10 μg/l según la Organización Mundial de la Salud y que en esta localidad han llegado alcanzar los 14 μg/l).

La solución diseñada pasa por una planta compacta que incluye la ETAP con un total de tres filtros, dos de ellos destinados al adecuado tratamiento de la presencia de arsénico en el agua a base de hidróxido férrico y un tercero orientado al adecuado tratamiento de los problemas de turbidez.

Asimismo, se ha apostado por la instalación de un sistema de corrección del PH y un sistema automático de cloración en una instalación "moderna con la que se busca cubrir las necesidades de la propia localidad", tal y como ha apuntado el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, durante la recepción de las obras. Un acto al que han acudido también el diputado de Obras, Manuel Martín, y el alcalde de Almaraz, José Martín junto a concejales del consistorio.

En primer plano y de derecha a izquierda, Javier Faúndez y José Martín en las instalaciones de la planta compacta de tratamiento de agua en Almaraz de Duero. / Víctor Garrido

La planta, que se encuentra ya plenamente operativa, une los cuatro sondeos a un depósito de agua bruta (previa al inicio del tratamiento) con 15.000 litros de capacidad. Adicionalmente, se ha apostado por un depósito auxiliar de 75.000 litros en complemento al depósito de 150.000 litros que ya poseía el Ayuntamiento y que permite aumentar la capacidad hasta los 225.000 litros, además de incorporar un sistema de telecontrol que abarata el mantenimiento al realizar un seguimiento a distancia.

Faúndez ha recordado que, para un alcalde, la principal preocupación es asegurar el abastecimiento domiciliario, una incidencia que confían resolver con esta nueva ETAP que "ha tardado en llegar", según reconocía el regidor local. José Martín recordaba que, más allá de que el proyecto quedase desierto, hubo que hacer una modificación del proyecto, lo que obligó a alargar los plazos de puesta a punto y funcionamiento.